Carlos Alcaraz rompe con Ferrero un ‘matrimonio’ con algunas fisuras

En el tenis, como en otros muchos deportes, la cuerda se suele acabar rompiendo por el lado más débil, el entrenador. Además, en este deporte quien manda no es quien da instrucciones desde la grada, sino el que está en la misma. Y la relación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, que de cada a la galería era idílica, había sufrido algunas fisuras en los últimos tiempos, según apuntaron diversas fuentes a esta Redacción. Y como muchos matrimonios hacen hoy en día, ambos han optado por el ‘divorcio’. No han tenido que acudir al notario para firmar el acta de separación ni al juzgado, pero la realidad es que el binomio Alcaraz-Ferrero, que comenzó el lunes 3 de septiembre de 2018, se ha acabado poco más de siete años después tras una etapa marcada por los éxitos de un Carlitos que ahora se pone en manos del villenense Samuel López, quien ya estaba integrado en su cuerpo técnico desde que dejó de dirigir los destinos del gijonés Pablo Carreño.

Carlos Alcaraz, junto a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, en el entrenamiento en las pistas de Roland Garros / Efe

Hace unos meses, cuando Netflix estrenó el documental A mi manera, ya dieron mucho que hablar unas manifestaciones de Ferrero, quien admitía que no estaba de acuerdo con ciertos comportamientos fuera de la pista de Carlos Alcaraz. «Así no sé cuánto tiempo aguantaré», dijo. Al alicantino no le gustaba que el murciano se tomara ciertos períodos de vacaciones en mitad de la temporada. Desconexiones, como él llama. Sin embargo, los resultados en 2025 han sido los mejores de su carrera deportiva, con dos Grand Slam, el regreso al número 1 del mundo y ocho títulos alcanzados a lo largo del año. Pero aun así, el alicantino no estaba de acuerdo con esos pequeños períodos de relax del jugador.

Fue a la una de la tarde del miércoles 17 de diciembre, a través de un comunicado en las redes sociales de Alcaraz que llegó minutos después de avanzar este diario la noticia, cuando llegó la confirmación oficial de la ruptura. «Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador», empezaba el comunicado del deportista. «Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo», continuaba diciendo el número 1 del mundo.

Primera imagen de Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en septiembre de 2018 en el entrenamiento en el Club de Campo de El Palmar / Israel Sánchez

"Me has hecho crecer como deportista y como persona"

«Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar», añadía el jugador, quien aseguraba que no se podía quedar con un solo momento de la relación con Ferrero porque «me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos». A continuación, Alcaraz deslizó que «llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro», terminaba diciendo.

El Open de Australia, el gran objetivo de Alcaraz para 2026 | AP / AP

Ferrero: "Un día difícil"

Minutos después llegó el esperado comunicado de Juan Carlos Ferrero. Y el mismo, que también tenía palabras de cariño hacia su ya expupilo, deslizó una frase que hizo pensar a muchos: «Ojalá hubiera podido continuar», decía. También aseguraba que era «un día difícil», donde es «difícil encontrar las palabras correctas» porque «decir adiós nunca es fácil, especialmente cuando hay tantas experiencias compartidas detrás».

Ferrero también se refirió al «trabajo duro» y el crecimiento «juntos» que les había hecho «compartir momentos inolvidables». «Me llevo conmigo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en momentos difíciles, y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente único. Hoy, un capítulo muy importante de mi vida llega a su fin. Lo cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que venga después. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor», añadía un comunicado que acababa con un agradecimiento «por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente».

Samuel López, el sustituto

Samuel López Jareño (Villena, 1 de enero de 1970) será quien acompañe a partir de ahora a Carlos Alcaraz. Este año se incorporó a su equipo técnico después de entrenar a jugadores como el propio Juan Carlos Ferrero, Pablo Carreño, el murciano Nicolás Almagro, Guillermo García López, Santiago Ventura y Mariusz Fyrstenberg. López fue tenista con un recorrido discreto a nivel nacional que era entrenado por Antonio Martínez Cascales y que desde joven colaboró con él en su escuela. Después pasó a ayudar a Juan Carlos Ferrero en su Academia, lo que compatibilizaba con los torneos en los que tomaba parte y en un momento dado vio que la manera de poder seguir vinculado al tenis después de retirarse era convertirse en preparador, lo que le permitiría pisar los grandes escenarios que no pisó como jugador como Wimbledon o Roland Garros.

samuel lopez entrenador carlos alcaraz / ATP

Samuel es un técnico trabajador y muy empático que tiene una muy buena relación con los deportistas que ha entrenado. La primera vez que el nuevo técnico y Alcaraz estuvieron en contacto fue en la Copa de Maestros de Londres en 2017. Pablo Carreño, al que entonces entrenaba, y el murciano, que compartían academia y agente (Albert Molina), pelotearon antes de un partido del asturiano. «Nos llamó la atención muchísimo porque terminó el calentamiento y Pablo dijo: ‘No sé si es mejor que juegue él o que juegue yo, porque no falla una este chaval’. Albert Molina (agente de Alcaraz y Carreño) ya me había hablado de él, pero fue la primera vez que lo vi y se le veía que era un portento», decía. Más de siete años más tarde, Samuel, que ya acompañó a Alcaraz en el pasado Open de Australia, se convierte en su entrenador. Junto a él, en principio, se mantendrá todo el equipo técnico que ha acompañado estos años al de El Palmar. López es un rostro desconocido para el público en general, pero reconocible para quienes siguen el tenis habitualmente.