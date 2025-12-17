El UCAM Murcia regresa a Polonia antes del paréntesis europeo

El UCAM Murcia CB debe cambiar el chip rápidamente después de seguir haciendo historia el pasado domingo en la Liga Endesa. Su triunfo ante el Joventut le coloca con un balance de ocho victorias y dos derrotas después de diez jornadas en la ACB, unos números nunca antes vistos en la competición doméstica durante sus cuarenta años de existencia, lo que le ha permitido elevar aún más su techo al instalarse en la cúspide de la clasificación y acercarse al pasaporte para la Copa del Rey de Valencia el próximo febrero.

De hecho, será este domingo cuando los universitarios reciban al equipo taronja en el Palacio en otra jornada de alto voltaje para medir otra vez su ambición. Pero antes buscará de hacer los deberes europeos esta tarde ante el Energa Trefl Sopot en la FIBA Europe Cup (19.15 horas, Popular TV). Debe cambiar la plantilla de Sito Alonso su guion de la ACB por el de Europa, donde las rotaciones y el reparto de minutos difiere al habitual, pero no así de mentalidad e intensidad en la segunda jornada de un Top-16 que le dará un mes de tregua en el calendario.

Y es que los universitarios no retomarán la competición europea hasta el próximo 14 de enero cuando el Rostock Seawolves visite el Palacio de los Deportes. Por eso, buscará poner el equipo murciano el balance de 2-0 en el casillero, tras vencer al Falco húngaro en el Palacio hace una semana, para dejar bien encaminado su presencia en las eliminatorias y evitar cualquier tipo de contratiempo en el mes de enero.

Después de medirse al Start Lublin en la primera ronda, rival al que también venció en la previa de la Basketball Champions League, regresa a Polonia para enfrentarse a un Trelf Sopot que marcha segundo en su liga. Precisamente, con el mismo balance de los universitarios, con ocho triunfos y dos derrotas en diez jornadas.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante el partido en Samokov ante el Rilski. / FIBA EUROPE CUP

Sin Ennis ni Cacok

El conjunto universitario ha viajado sin el escolta Dylan Ennis y el pívot Devontae Cacok en la convocatoria, por lo que será la primera vez que el canadiense forme parte de esta nueva política de rotaciones. Y es que, desde su llegada en el verano de 2023, Dylan Ennis no se había perdido un partido con el UCAM Murcia, ya fuera en la Liga Endesa o en cualquier competición europea. El pasado domingo fue uno de los artífices de la victoria ante el Joventut, con 22 puntos y 6 asistencias, para confirmar su buen momento este curso en Murcia, por lo que se ha quedado trabajando en el Palacio para llegar en plenas condiciones al partido frente al Valencia Basket del fin de semana.

El pívot Devontae Cacok, por su parte, no pudo disputar el choque ante la Penya al arrastrar unas molestias en el hombro que también le hicieron quedarse fuera de la convocatoria ante el Falco la pasada jornada, por lo que tratará de llegar a tiempo para el duelo ante los de Pedro Martínez.

Devontae Cacok durante un partido de la FIBA Europe Cup esta temporada. / FIBA EUROPE CUP

Unos de los rivales que más anota

Enfrente estará un Trefl Sopot que fue el mejor del Grupo I en la fase regular, con cuatro victorias y dos derrotas, y que se mostró muy sólido en el ERGO Arena al sacar sus tres encuentros con anotaciones por encima de los noventa puntos. No obstante, la pasada jornada cayó a domicilio ante el Rostock Seawolves alemán en la apertura de esta segunda fase (97-72). El escolta estonio Kasper Suurorg, con 14,8 puntos por encuentro, y 3,6 asistencias, y el base norteamericano Paul Edwards Scruggs (13,6 puntos y 5 asistencias) son las máxima referencias ofensivas de un equipo que es el sexto de la Europe Cup que más puntos anota (89,1) y el octavo en rebotes. Faceta en la que el UCAM Murcia es líder con 44,6 capturas por encuentro en la competición.