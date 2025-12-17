San Silvestre matinal el 31 de diciembre en Santiago y Zaraíche

El barrio murciano de Santiago y Zaraíche celebrará el próximo 31 de diciembre por la mañana la primera edición de su San Silvestre, que dará comienzo a las 10:30 horas y se celebrará en un circuito de 6,4 kilómetros con salida y meta en la Avenida Ciudad de Aranjuez. La cita, que se presentó oficialmente con la asistencia de los organizadores, está reservada a 750 participantes y tendrá premios y trofeos para los tres primeros clasificados en categorías que van desde la sub-23 hasta mayores de 65 años, tanto en hombres como en mujeres.

La organización corre a cargo de la Junta Municipal de Santiago y Zaraíche, en colaboración con la Asociación Cultural Estrella, y el recorrido, al que se darán dos vueltas, transcurrirá por las avenidas Juan de Borbón y Reino de Murcia. El precio de la inscripción es de 8 euros, que se puede formalizar a través de dorsal21.com, e incluye dorsal, cronometraje, seguro del corredor, camiseta oficial y una consumición.

Durante la mañana del miércoles 31 de diciembre también se desarrollaran numerosas actividades para abrir la jornada de Nochevieja haciendo deporte. A las 9:30 horas, el centro de yoga Ya Lifestyle ofrecerá una clase en la Plaza Santiago Apóstol de acceso gratuito. Media hora después, el centro Impulso llevará a cabo una sesión de activación para la carrera, para a las diez y media darse la salida a una prueba donde habrá animación en el recorrido, destacando el punto Kilómetro Olimpic, del que se encargará el Centro Deportivo Olimpic Club.

Tras la finalización de la prueba deportiva, sobre las once y media, se abrirán las barras y un escenario por donde pasarán distintos artistas como Dj’S Salmerock y Marcast DJ, así como el cómico Diego ‘El Notario’, que amenizarán la post carrera.

Los más pequeños también tendrán actividades, puesto que a las doce comenzarán talleres e hinchables infantiles gratuitos, con elaboración de adornos navideños y pintacaras, entre otros. Y ya en la tarde del día 31, a las cinco y media, la Junta Municipal también ha preparado las campanadas infantiles de fin de año en la Plaza Santiago Apóstol, todo ello de forma gratuita para todos los asistentes.