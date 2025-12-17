Salir del fondo de la tabla, el objetivo del Caesa Cartagena ante el Cantabria

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto recibirá esta noche al Grupo Alega Cantabria en plena crisis y siendo ya el farolillo rojo de Primera FEB, con sólo dos victorias en 10 partidos disputados y habiendo perdido los siete últimos.

El encuentro, correspondiente a la duodécima jornada en la segunda categoría nacional, se disputará a las ocho y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena y los de Félix Alonso buscarán romper una pésima racha que les hizo retroceder en la tabla hasta ocupar la decimoséptima y última posición.

El Caesa cayó dolorosamente el domingo por 77-68 en la pista del Palmer Basket Mallorca Palma, que era el colista y abandonó ese puesto para que fuesen los cartageneros los que la ocupasen. Ese revés hizo mucho daño porque el equipo dirigido por Alonso fue ganando por 18 puntos en el segundo cuarto (15-33) y luego por 10 ya al comenzar el último (47-57).

Las carencias de un conjunto que sigue su caída en picado se vieron y las aprovechó el Palmer Basket para derrotarle hasta de forma solvente. Toca levantarse y tres días después de ese choque hay otro, que será en Cartagena y frente a un Grupo Alega Cantabria que es el duodécimo clasificado con un bagaje de cuatro victorias y seis derrotas y viene de ganar por 83-80 al Hestia Menorca.

"El partido de Mallorca lo perdimos nosotros tras haber empezado muy bien y entramos en barrena con muchas pérdidas de balón. Luego fuimos capaces de reordenarnos y fue clave el comportamiento que tuvo Vítor Faverani, un jugador de su experiencia y que abandonó al equipo con dos faltas técnicas", apuntó un crítico Félix Alonso tras el último varapalo sufrido.

"Tengo una alta responsabilidad y no le he dado las herramientas necesarias al equipo para que jugara con más control. Hicimos 25 minutos de buen nivel y 15 realmente horrorosos y nos disolvimos como un azucarillo", añadió