Ciclismo
La Región de Murcia volverá a ser protagonista en la Vuelta a España
El recorrido de la edición de 2026 se desvela esta tarde en Mónaco
La Región de Murcia volverá a ser protagonista en 2026 en la Vuelta Ciclista a España. Esta tarde se desvelará en Mónaco el recorrido completo en un acto que dará comienzo a las siete. Y aunque aún no es oficial, dentro del mismo estará la Comunidad Autónoma.
La carrera constará de veintiún etapas con salida en Mónaco el 22 de agosto con una contrarreloj individual de diez kilómetros. Pasará por cuatro países (Mónaco, Francia, Andorra y España) y la zona mediterránea acogerá gran parte de las etapas. Este año no acabará en Madrid, sino en Granada, especulándose con un final en La Alhambra el domingo 13 de septiembre. En la vecina Alicante habrá un final en el alto de Aitana, mientras que en Almería estará el Calar Alto. También se conoce que Jerez de la Frontera será el escenario de la segunda cronometrada.
En principio, según ha informado Eurosport, la jornada en la Región de Murcia se desarrollará el miércoles 2 de septiembre, siendo la undécima. Antes, el domingo 30 de agosto será el final en la sierra alicantina de Aitana.
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- El temporal de lluvia provoca inundaciones en varios puntos de la Región
- Las ayudas para gafas y lentillas se pueden solicitar desde hoy en más de 400 ópticas murcianas
- Un nuevo sondeo dispara a Vox y lo confirma como segundo partido más votado en la Región de Murcia
- ¿Dónde ver en televisión el Real Murcia-Betis de Copa y dónde comprar las entradas?
- Así será el examen de la oposición de Educación en Murcia: dos opciones en la práctica y temario cerrado
- Otra jornada de lluvias este miércoles en la Región
- La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tomentas para este martes