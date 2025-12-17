La Región de Murcia volverá a ser protagonista en la Vuelta a España

La Región de Murcia volverá a ser protagonista en 2026 en la Vuelta Ciclista a España. Esta tarde se desvelará en Mónaco el recorrido completo en un acto que dará comienzo a las siete. Y aunque aún no es oficial, dentro del mismo estará la Comunidad Autónoma.

La carrera constará de veintiún etapas con salida en Mónaco el 22 de agosto con una contrarreloj individual de diez kilómetros. Pasará por cuatro países (Mónaco, Francia, Andorra y España) y la zona mediterránea acogerá gran parte de las etapas. Este año no acabará en Madrid, sino en Granada, especulándose con un final en La Alhambra el domingo 13 de septiembre. En la vecina Alicante habrá un final en el alto de Aitana, mientras que en Almería estará el Calar Alto. También se conoce que Jerez de la Frontera será el escenario de la segunda cronometrada.

En principio, según ha informado Eurosport, la jornada en la Región de Murcia se desarrollará el miércoles 2 de septiembre, siendo la undécima. Antes, el domingo 30 de agosto será el final en la sierra alicantina de Aitana.