Félix Alonso, sentenciado tras otra derrota del Caesa Cartagena

El Caesa Cartagena acabó de cavar su propia tumba en un encuentro que, por salvarle de alguna manera, nunca tenía que haber dirigido Félix Alonso (68-74). Porque que el técnico leonés se sentara en el banquillo del Palacio de los Deportes es una completa irresponsabilidad que en un futuro se comprobará la gravedad que ha tenido una decisión que nunca tuvo ni pies ni cabeza.

El conjunto albinegro era un equipo muerto y como tal se plantó en el parque del pabellón de la Avenida del Cantón. Que sí, que el Alega Cantabria venía de una racha lamentable, pero la tuya es peor. Y lo peor de todo es que el Caesa Cartagena salió a jugar un partido en el cual tenía que resucitar y, para ser sinceros, nadie confiaba en esa vuelta a la vida a pesar de estar en Navidad y en un territorio, la ciudad portuaria, en el que en estas fechas la ilusión mueve montañas. Pero cuando ni los propios jugadores creían en el milagro, el objetivo se volvía en una quimera en la que tan solo los centenares de ilusos que acudieron al Palacio confiaban.

Ese grupo de incrédulos ni siquiera pudieron ver una leve ventaja de su equipo. Porque si el conjunto portuario atesoró un solo punto a favor, fue porque los cántabros se lo regalaron. Si no, de qué. Lo que vieron fue una lamentable actuación del equipo de sus amores, un conjunto que, cada día, está más cerca del abismo y que no da signos de mantener constantes vitales.

Acusar a Félix Alonso ya no tiene sentido. El leonés podría pasar en los próximos días a la historia del baloncesto cartagenero. Nunca ha entendido dónde está. Su deseo era salvar la categoría y, Dios no lo quiera, puede acabar siendo uno de los muchos culpables de que el equipo albinegro pueda abandonar la segunda categoría del baloncesto español.

Del partido, pues poco que comentar. El Caesa salió derrotado e hizo todo lo posible para que el resultado que todo el mundo esperaba se confirmara. En un visto y no visto se puso con una desventaja de seis puntos y solo una desconexión, de las muchas que comete el equipo cántabro en defensa, le mantuvo con vida en el partido. Pero ni con esas. Porque no es que los norteños hicieran un mejor partido, es que el cuadro portuario regaló un encuentro que no se podía permitir. Además, ni lo escondió, es que directamente ni apareció en escena. Por ello, señalar a Alonso ya no sirve de nada. El técnico es hombre muerto.

Los culpables son lo que han permitido que el leonés se sentara en el banquillo del Palacio. Ahora, Alonso podría ser despedido y empezar una nueva historia que, sea cómo y cuándo comience, se iniciará tarde. Porque el que llegue ahora se pondrá al frente de un club en la situación más delicada de los últimos años. Lo que pasó en la Avenida del Cantón no es más que un reflejo de lo que está viviendo un equipo que da la sensación de que no entiende lo que está en juego.

Porque cualquier análisis de lo que está pasando ahora mismo se va a quedar corto. El Grupo Caesa Cartagena primero necesita resultados y luego explicaciones. Porque si no cualquier reflexión va a llegar tarde. A Félix Alonso esta bronca ya no le corresponde. Él se irá, ya es un fantasma. Que la pena no acabe en tragedia.

Ficha técnica

Caesa Seguros Cartagena: Davis (14), Idehen (2), Webster (2), Rivera (2), Domenech (9) -cinco inicial-; Garuba (5), Polynice (6), Martín, Svejcar (10), Harguindey, Ayesa y Faverani (18).

Alega Cantabria: Rodríguez (7), Yu (13), Hernández (8), Martínez Díaz (4), Johnson Jr (18) -cinco inicial-; Powell (10), Lugarini, Alderete (8), Taboada Kande (4) y Lutete IV (2).

Marcador cada cuarto: 10-16, 30-34 (descanso); 47-46, 68-74 (final).

Árbitros: Zafra Guerra, Franquesa Vázquez y Piñero Amondaray.

Cancha: Palacio de los Deportes de Cartagena.