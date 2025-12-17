En directo: Trefl Sopot-UCAM Murcia

Primer cuarto

A las ausencias de Dylan Ennis y Devontae Cacok, que se quedaron en Murcia, se le sumaron a última hora las del base David DeJulius y Toni Nakic, aquejados de un proceso gripal. Ambos se quedaron aislados en sus habitaciones para no tener contacto con sus compañeros y evitar así un contagio.

Ante estas circunstancias, Sito Alonso optó por salir con un cinco titular compuesto por Mike Forrest, Jonah Radebaugh, Sander Raieste, Hicks y Emanuel Cate. Los universitarios iniciaron el choque con intensidad y en la primera jugada el cuestionado Hicks anotó un triple. Con una defensa agresiva, los murcianistas empezaron a marcar diferencias tras un 6-7. Un parcial de 0-6 provocó que el entrenador del conjunto polaco tuviera que solicitar un tiempo muerto (6-13, min. 5) ante el peligro de descolgarse en el marcador tras una jugada muy celebrada por el banquillo donde Hicks robó un balón y asistió a Raieste.

A Sito Alonso no le quedaba más remedio que hacer rotaciones cortas debido a que solo tenía diez jugadores disponibles puesto que no habían viajado ninguno de los integrantes del equipo sub-23 que suelen entrar en las convocatorias en la FIBA Europe Cup. Pronto entraron en pista Diagne y Sant-Ross, y unos segundos después, Dani García. Tras una ligera reacción de los polacos tras el tiempo muerto (9-13), las canastas de Moussa Diagne y Sant-Roos, un 2+1 y un triple, volvieron a distanciar a los murcianistas (11-22, min. 8). Además, Dani García y Raieste también estuvieron acertados en el triple para poner el 13-28 (min. 9) y concluir el cuarto con 12 puntos de renta (18-30) con un 4 de 8 en los lanzamientos de 6,75 y 9 asistencias.

Segundo cuarto: se igualan las fuerzas

Sito Alonso optó por defender en zona los primeros minutos del segundo cuarto, buscando más proteger a sus jugadores de las faltas que de un cambio en el ritmo. El Sopot, con dos triples, redujo la desventaja por debajo de los diez puntos (24-32), pero con Cate haciéndose gigante en la zona y Forrest anotando dos triples consecutivos, los universitarios volvieron a abrir una brecha (30-43, min. 16). Pero a partir de ese momento se igualaron las fuerzas. El partido se convirtió en un intercambio de canastas que intentó frenar el técnico universitario con un tiempo muerto tras situarse los polacos de nuevo a diez puntos (35-45). Pero un triple de Cowels tras el mismo (38-45), la respuesta de Raieste y Diagne dieron un poco de aire a un equipo que en esos instantes no encontraba el aro rival con facilidad. Y una canasta sobre la bocina del local Scruggs dejó el tanteo al descanso en 44-51 para un parcial durante estos diez minutos de 26-21.