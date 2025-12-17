Colunga: «Este partido tiene que sembrar el gusanillo de querer crecer como club»

Adrián Colunga afronta con ilusión y ambición el duelo de Copa del Rey ante el Real Betis. Para el técnico del Real Murcia, la visita de un rival de Primera División supone mucho más que una eliminatoria: es “un premio para el club, para la afición y para todos los que están aquí”, una oportunidad para disfrutar y, sobre todo, para alimentar el deseo de seguir creciendo.

“Hay entrenadores a los que este tipo de partidos les llega en un año y otros que tardan treinta. Pero los entrenadores somos entrenadores en cualquier categoría”, reflexionó el ovetense, que ve el encuentro como una semilla de futuro. “Ver a un equipo de Primera en Copa del Rey tiene que servir para que nos entre el gusanillo de progresar. Este club es de Primera División y eso es lo que tenemos que ir construyendo”.

Lejos de sentirse intimidado por el contexto mediático y la entidad del rival, Colunga asegura que la presión es la misma. “Yo entreno igual aquí que en cualquier equipo. Es verdad que la exigencia emocional es mayor, porque jugamos contra un equipo de Primera, con un presupuesto y unos jugadores de altísimo nivel, pero hay que disfrutarlo. Ojalá pudiéramos sentir esto todos los domingos”, afirmó.

El técnico murcianista también valoró el ambiente que se vivirá en el Nueva Condomina, que apunta a una gran entrada. “El futbolista siempre quiere jugar con mucha gente en el estadio. Puede servir como ejemplo de lo que nos encontraríamos en un playoff. Estamos muy agradecidos por el apoyo, porque la gente nos está ayudando muchísimo”, destacó.

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, en el derbi en Cartagena / Pepe Valero

Pese a la diferencia de categoría, Colunga no renuncia a competir ni a soñar con la sorpresa. “Es un equipazo, con jugadores de Primera y con experiencia europea. Es normalizar que juegan en Primera, pero esto es fútbol. Tenemos que estar muy bien en todas las fases, competir y aprovechar las opciones que se den. Vamos a intentar ganar”, subrayó.

El Real Murcia llega a la cita copera tras la derrota liguera ante el Sabadell, un tropiezo que el entrenador quiere relativizar. “Hay que normalizar la derrota. Esto es un juego de errores y se pierde más de lo que se gana. Se corrige lo que toca y se piensa ya en el siguiente partido”, explicó.

Sobre el once inicial, Colunga dejó claro que habrá gestión de esfuerzos, sin perder competitividad. “Cuando llegas con la temporada empezada tienes que adaptarte a los esfuerzos previos. Llevo mes y medio aquí, con siete bajas, y hay jugadores con muchísimos minutos acumulados. Vamos a sacar un equipo competitivo, sabiendo que nuestro objetivo es la Liga, pero siempre planteamos los partidos para ganar”. En ese sentido, no descartó que Jaso y Zeka, tras meses de inactividad, “puedan ser incluso titulares”.

También se refirió a la situación de Palmberg, aclarando el polémico cambio del último partido. “Muchas veces lo cambio pronto por el tema de las licencias. Él lo sabe y va a ser primer cambio en muchos partidos. El otro día lo cambié y punto. Al jugador no le gusta que lo cambien, es normal, pero los entrenadores tenemos que tomar decisiones”, explicó. Aun así, dejó claro su respaldo al futbolista: “Es un gran jugador, joven, con mucha capacidad de mejora y nos va a dar muchísimo. No sentencio a nadie por esto”.

Colunga cerró su comparecencia con un mensaje contundente sobre la mentalidad del club. “Yo quiero subir a Segunda División y para eso hay que ir al 100% todos: jugadores, cuerpo técnico y trabajadores. Mañana hay un partido para ganar al Betis y el domingo otro de Liga. Ese es el camino”.