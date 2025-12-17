El calendario da un respiro a un FC Cartagena en depresión

Un equipo que apuntaba alto. Que prometía mucho. Quizás más de lo que podía cumplir. Las expectativas entorno al Fútbol Club Cartagena al inicio de la temporada se vieron favorecidas por su gran arranque, por el despertar de la ilusión de una afición maltratada y por su condición de descendido, que infundía respeto en la categoría. No obstante, el buen comienzo, la ilusión y esa condición de solidez se han perdido con una mala racha que dura demasiado. El calendario ofrece un respiro para recuperar el rumbo o confirmar la caída.

Un único desliz en forma de derrota en dos meses de competición situó al Cartagena entre los mejores. Tanto en la clasificación como en las quinielas. Pero su rendimiento actual está muy lejos de cumplir con el papel que todos habíamos otorgado al conjunto albinegro.

En el mes y medio siguientes, el equipo de Javi Rey sólo ha ganado dos partidos. Al Teruel (1-2) y al Betis Deportivo (0-1), pero ni siquiera con los tres puntos en el bolsillo ha convencido el Cartagena a propios y a extraños. Son 7 puntos los cosechados de los últimos 21 en juego. O 4 de los últimos 15. Insuficiente desde cualquiera de las perspectivas para un equipo que quiere luchar por el ascenso directo.

Tiene el Cartagena una segunda oportunidad para encontrar de nuevo su propósito. Se la ofrece el calendario. El mismo que le puso ante un equipo de Primera División y contra su máximo rival histórico en la misma semana. No porque enfrente a contrincantes inferiores -la igualdad del grupo 2 de Primera RFEF es pasmosa-, sino porque sus cuatro próximos rivales atraviesan momentos de forma negativos muy similares al suyo. Además, el parón navideño también puede ayudar a los cartageneristas.

Javi Rey, entrenador del FC Cartagena, en el Cartagonova. / Iván Urquízar

El primer equipo que se atisba en el horizonte, a lo lejos del Cartagonova, es el Juventud de Torremolinos (domingo, 18.15h). Los de Antonio Calderón no están realizando una mala temporada. Menos aún para un recién ascendido de Segunda RFEF. Son décimo cuartos con 19 puntos -a sólo 4 del Cartagena- e intentan encontrar su sitio en la zona cómoda.

A pesar de ello, sus últimos resultados han limitado su crecimiento. No gana desde hace cuatro semanas y su último partido fue un empate a uno ante el Marbella. Han sumado, como el Cartagena, 7 puntos de los últimos 21 y se convierten en un ‘blanco fácil’ para comenzar la reacción.

El siguiente rival, ya en el nuevo año, es el Alcorcón, después de una semana de descanso que puede servir para limpiar cabezas y asentar otra mentalidad en el vestuario albinegro. Los de Pablo Álvarez zigzaguean entre las victorias y las derrotas y han cosechado 8 unidades en el mismo periodo. Mal momento para los alfareros, que están atascados en la mitad baja de la tabla (12) con 20 puntos.

Los jugadores del FC Cartagena celebrando un gol este curso. / Iván Urquízar

Contra el Ibiza, de nuevo en casa, cierra el Cartagena la primera vuelta del campeonato. Los isleños, que comenzaron a las órdenes de Paco Jémez y atienden ahora a Miguel Álvarez, marcan la salvación con 19 puntos. Tampoco encuentran ritmo competitivo con 8 unidades de las últimas 21 disputadas. Sólo han ganado un partido de los últimos ocho.

Ante el Villarreal B inicia el Cartagena la segunda vuelta. El rival que dio inicio al desplome albinegro es el cuarto de los rivales ‘asequibles’ que tiene por delante el cuadro de Rey. Aunque ha sumado más que los anteriores en el último mes y medio -11 de 21-, el conjunto de David Albelda únicamente ha vencido uno de sus últimos cinco encuentros.

Dejando el tema institucional a un lado, tiene el Cartagena un mes para recuperar el terreno perdido. Entre tanto, el mercado de invierno puede dar pistas sobre la ambición del club cartagenerista y sus nuevos gestores.

Nil Jiménez, de vuelta

A la única baja de Marco Carrascal por lesión se suma este fin de semana la de Nacho Martínez por sanción. El lateral izquierdo de 36 años vio contra el Nàstic de Tarragona su quinta amarilla de la temporada y se perderá el encuentro frente al Juventud de Torremolinos de este domingo (18.15 horas) en el Cartagonova. Lo hizo, además, de una forma evitable después de un rifirrafe en un marcaje en el 66 de partido, tal y como recogió el acta de Alfredo Ramo. Esto obliga a Javi Rey a confiar en Nil Jiménez como sustituto en la banda izquierda.

El futbolista fichado desde precisamente el Nàstic es el tercer jugador menos utilizado por un Javi Rey que ha rotado a todo su equipo. Sólo suma el catalán 311 minutos de juego en los tres meses y medio de competición consumidos hasta el momento. Por debajo de él únicamente aparecen Chuca y un Fran Vélez que ha pasado la mayor parte del tiempo en la enfermería.

Evidentemente, no confía Rey en Nil Jiménez cuando ha preferido en su lugar el tremendo desgaste de un Nacho Martínez en el ocaso de su carrera. Ante el Torremolinos volverá al césped después de cinco semanas sin participar ni un minuto.

Hasta el momento, ha participado Jiménez en cinco ocasiones de los 16 partidos disputados. El último encuentro en el que saltó al campo fue en Teruel, siendo sustituido al descanso a pesar de generar la jugada que propició el empate. Después, el de Barcelona ha pasado por una breve lesión que le sacó de la convocatoria ante el Eldense (23 de noviembre) y el Betis (28 de noviembre). En las últimas dos jornadas, frente a Real Murcia y Nàstic, Jiménez ha acompañado al equipo desde el banquillo.

Con Nil Jiménez también podría volver al césped Fran Vélez, que ya se ha recuperado de su lesión en los isquiotibiales y estuvo en el banquillo la pasada jornada.