El Betis llega a Murcia entre rotaciones, ausencias y el mercado invernal

La Nueva Condomina se prepara para vivir este jueves una noche mágica. Una de esas citas ilusionantes que contagian a toda una afición que sueña con ser la protagonista de las historias sobre los campanazos en la Copa del Rey que se escriben cada año. El Real Murcia ya viene de copar una de estas páginas después de eliminar al Cádiz, de Segunda División, en la anterior ronda del torneo del KO, y por eso quiere aprovechar esta inercia para poner contra las cuerdas al Real Betis en el mismo escenario (21.00 horas, Movistar +).

No obstante, la montaña que deben escalar los granas es aún más grande. Y es que enfrente tienen a un tricampeón de la Copa, con su último título conquistado en 2022 aún resonando, y al finalista de la Conference League de la pasada temporada. El conjunto verdiblanco ha recuperado su hueco entre los grandes, fruto del trabajo de las últimas temporadas, después de años de sufrimiento innato y característico a su vez. La Copa del Rey está muy lejos de ser un trámite para un Betis que ocupa la sexta posición en Primera División, tras su empate el pasado lunes en Vallecas, y ya tiene prácticamente en el bolsillo su pase para las eliminatorias de la Europa League. «La Copa es el camino más corto para conseguir muchas cosas», remarcó Pellegrini en su anterior eliminatoria sobre un torneo siempre atractivo, de gran importancia en la historia de los de Heliópolis y prioritario.

Pero el entrenador chileno deberá hilar muy fino para conformar su once inicial ante un Real Murcia que, si bien viene de cortar su buena racha con la derrota del pasado sábado ante el Sabadell (0-1), tratará de ponerle contra las cuerdas desde el primer minuto en un escenario en el que se espera el lleno tras agotar todas las localidades. Y es que el Betis, que ayer celebró su Junta General de Accionistas, llega a la capital del Segura entre las habituales rotaciones de este torneo, bajas obligadas por lesión, ausencia de sus internacionales y con un ojo puesto en el mercado invernal, sobre todo porque ya suena alguna que otra salida.

Tres internacionales en la Copa África

De hecho, a la lista de ausencias se ha unido recientemente la de un Diego Llorente que no estará ante el Real Murcia al tener que retirarse lesionado en Vallecas en los primeros minutos por una dolencia en el aductor. Por lo que se suma así a las bajas ya conocidas de Abde, Amrabat y Bakambu, ya concentrados con sus respectivas selecciones para disputar la Copa África. Tampoco estará Isco, al no querer precipitar su regreso después de que un choque con el propio Amrabat, en el partido de Europa League ante el Utrecht, le obligase a parar de nuevo nada más reaparecer tras superar una fractura en el peroné sufrida en pretemporada. Por lo que el centrocampista malagueño, uno de los más reclamados por los aficionados y líder de este Real Betis, no reaparecerá hasta 2026.

Remarcó Pellegrini que «será difícil» que algún lesionado regrese antes de enero, y eso también puede afectar a un Héctor Bellerín que, aunque se le vio ayer entrenando en los canales oficiales del club, todavía no ha reaparecido tras su lesión en el sóleo de hace unas semanas. Como tampoco tiene pinta de que viaje el lateral Junior Firpo. De hecho, en su último desplazamiento, ante el Rayo Vallecano tan solo partió con 20 jugadores en la lista. Ricardo Rodríguez o Valentín Gómez pueden desempeñar ese rol.

Antony Dos Santos durante un partido con el Betis esta temporada. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Bartra, Lo Celso o Antony, los más aclamados

Así pues, jugadores como Marc Batra, Natan, Fornals, Giovani Lo Celso o Antony pueden ser los nombres más atractivos en la lista que Pellegrini confeccione para medirse al Real Murcia en la Copa del Rey. El central catalán fue suplente en Vallecas, mientras que el argentino está en el punto de mira tras un bajón en su rendimiento. El centrocampista Nelson Deossa, Marc Roca o Sergi Altimira podrían confeccionar la sala de máquinas. Por contra, Fornals, uno de los más destacados en este primer tramo de curso, podría descansar en un once donde los canteranos Ángel Ortiz o Pablo García puede que tengan un sitio.

Pablo García y Chimy Ávila, los nombres de enero

El lateral ya sabe lo que es ganar en Nueva Condomina, al imponerse el pasado curso con el Betis Deportivo en Primera Federación, mientras que Pablo García ya es conocido también por los granas al transformar una falta directa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol la pasada campaña. El nombre del delantero, joya de la cantera verdiblanca y que disputó el Mundial sub-20 con España, ya ha trascendido para reforzar a varios equipos de Primera División en el mercado invernal, así como ya se habla de la salida del delantero Chimy Ávila en enero, por lo que la presencia sobre el terreno de juego del argentino en Murcia puede estar condicionada por este motivo al buscarse un traspaso.

Los jugadores del Betis celebrando un gol en el último derbi ante el Sevilla. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aitor Ruibal, con pasado en la Región

Uno de los futbolistas de la plantilla del Real Betis que cuenta con pasado reciente en la Región es Aitor Ruibal. El jugador catalán, capitán el pasado lunes en el encuentro ante el Rayo Vallecano, llegó cedido desde el club verdiblanco al FC Cartagena en mayo de 2018 después de anotar ocho tantos con el filial ese año, para reforzar a los albinegros de cara al play off de ascenso a Segunda División ante la grave lesión de Cristo Martín. Disputó un total de seis encuentros con los del Cartagonova.