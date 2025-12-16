Fútbol sala
El STV Roldán se juega en casa el pase a la fase final de la Copa de la Reina
El STV Roldán, segundo clasificado en la liga de Primera División Iberdrola, se juega esta noche (20:30 horas, RFEF.es) en el pabellón Gabriel Pérez el pase a los cuartos de final de la Copa de la Reina, que se disputará en una sede única durante cuatro días. Las chicas de Kilian Belmonte reciben al Arriva AD Alcorcón, que es cuarto en la liga y al que aún no se ha enfrentado en la competición liguera. El resto de eliminatorias son Móstoles-Ourense, Rubí-Ceuta, Guadalcacín-Castro, Txantrea-Torcal, Poio-Navalcarnero, Leganés-Esplugues y Les Corts-Melilla.
