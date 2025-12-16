Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Jimbee Cartagena visita la planta de pediatría del Santa Lucía

Visita a la planta de pediatría del Santa Lucía | L.O.

La planta de pediatría y cirugía del Hospital Santa Lucía recibió ayer una visita de los jugadores del Jimbee Cartagena, que entregaron obsequios a las niñas y niños ingresados.

