El Hozono Jairis se queda con diez jugadoras tras los dos últimos fichajes

Después de unas convulsas semanas marcadas por las lesiones de jugadoras y la salida y llegada de dos, el Hozono Global Jairis no tiene previsto realizar más movimientos en su plantilla, que se queda con diez fichas senior además de las jóvenes de la cantera Alba Alguacil y Teresa López Vicente. Con esos mimbres y contando ya con la recuperación de Kendra Cherry, afrontará en los próximos días dos encuentros de gran exigencia. El primero de ellos, este jueves en Grecia ante el Athinaikos, frente al que tendrá que remontar cinco puntos para seguir con vida en la competición continental; y el segundo, el domingo, a la una de la tarde en el pabellón Fausto Vicent ante el Casademont Zaragoza, segundo clasificado de la Liga Femenina Endesa con solo una derrota.

La primera en marcharse fue la croata Andrijana Cvitkovic. Ni la jugadora ni el club estaban conformes con su rendimiento. Y la internacional decidió hacer las maletas buscando nuevos horizontes. Para suplir su marcha llegó la sueca Matilda Ekh, de 23 años y 1,83 metros, que estaba en el Gdynia de la Euroliga. Se trata de una especialista en el tiro exterior que puede jugar de alero y de ala pívot, por lo que da más versatilidad a la plantilla aunque pierda músculo.

La plantilla del Hozono Global Jairis, celebrando la victoria ante el Baxi Ferrol / Hozono Jairis

Y días después se conocía que la estadounidense Jasmine Walker, quien no terminó de encajar pese a su gran calidad individual, también salía del equipo. En su lugar llegó la alero Kaleena Mosqueda-Lewis, quien se encontraba entrenando con el Spar Girona y estuvo unos días a prueba antes de firmar, ya que llevaba sin competir desde la temporada pasada. El club optó por ofrecerle un contrato temporal a la alero de 32 años y 1,80 metros, que en 2015 fue número 3 del draft de la WNBA y que en Europa había jugado en varios equipo franceses.

Ambas jugadoras fueron importantes en el triunfo ante el Baxi Ferrol. Kaleena Lewis anotó 11 puntos y aportó 4 rebotes; y Ehk sumó 14 con un 50% de acierto en los triples. Por ello, de momento, y unido a la recuperación de Cherry, el club no se moverá más en el mercado.