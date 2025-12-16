ElPozo de Josan, a un punto de ser campeón de invierno

El título de campeón de invierno es honorífico en el deporte. El equipo que lo logra no se lleva a sus vitrinas ningún trofeo. Solo demuestra que ha sido el mejor de la primera vuelta de un campeonato liguero. Y ElPozo Murcia está a punto de lograrlo. Solo le hace falta un empate en la última jornada, que no se disputará este fin de semana porque hay otro parón por las selecciones. El encuentro lo jugará el sábado 27 de diciembre en el Palacio de los Deportes (18:30 horas, Teledeporte) y será de máxima exigencia, puesto que recibirá al Barça de Javi Rodríguez, que es segundo en la clasificación y al que aventaja en tres puntos.

ElPozo no era campeón de invierno desde 2018. Lo logró después de ganar en la última jornada de la primera vuelta al O Parrulo (6-2) con goles de Álex, Fer Drasles, Xuxa, Darío Gil, Matteus y Miguelín con el argentino Diego Giustozzi en el banquillo. Ese curso, el primero sin Duda, fue subcampeón de liga, de la Copa de España y de la Supercopa. Y para volver a llegar al ecuador de la competición en la primera plaza, deberá al menos empatar contra los azulgranas, que tienen mejor average general.

Jimbee- ElPozo-51 / Loyola Pérez de Villegas

Los murcianos no conocen la derrota desde que en la primera jornada cayeron en casa ante el Córdoba (2-4). Desde entonces han sumado once victorias y solo ha cedido dos empates. Aventajan en la actualidad en 10 puntos el tercer clasificado, que es el Jimbee Cartagena, y tienen garantizado ser cabezas de serie en el sorteo de la Copa de España, que se disputará en Granada entre el jueves 19 y el domingo 22 de marzo.

Brillante en defensa

La defensa de ElPozo es la mejor esta temporada de la Primera División junto a la del Barça. Ambos han encajado 27 goles, es decir, una media menos de dos por encuentro. En ataque, sin embargo, no está entre los más realizadores. Suma 45 tantos, 12 menos que el Palma, que es el máximo goleador, y 11 menos que el Barça.

A esta buena racha liguera también hay que sumar los dos triunfos en las eliminatorias de la Copa del Rey, por lo que ElPozo alcanza ya los quince encuentros sin conocer la derrota, una racha que no se veía desde hace mucho en el club de la familia Fuertes.

Visita a los mayores del hospital Mesa del Castillo

Los jugadores de ElPozo Ligeiro, César, Álex García y Henrique realizaron ayer una visita a los pacientes mayores del Hospital Mesa del Castillo en Murcia, dependientes todos ellos del Servicio Murciano de Salud de la Región de Murcia. La acción estuvo cargada de emotividad por la cercanía que mostraron los futbolistas.

Con los mayores del Hospital Mesa del Castillo | PRENSA ELPOZO / Prensa ElPozo

Cuatro jugadores, con sus selecciones

Cuatro jugadores de ElPozo se han marchado con sus selecciones durante este parón por las Ventanas FIFA. Adri Rivera estará con España en los amistosos ante Serbia preparatorios para el Europeo de 2026 que se disputarán el sábado y el lunes. A su vez, el meta Edu Sousa estará con Portugal ante Ucrania, y Marcel y Rafa Santos han viajado a Brasil para medirse a Países Bajos.