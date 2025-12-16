Cronología del desplome del FC Cartagena

El FC Cartagena atraviesa el momento más delicado de la temporada. Lo que comenzó como un curso ilusionante, con un equipo sólido y fiable, se ha convertido en apenas mes y medio en un escenario marcado por la desconfianza, las dudas y un evidente bajón deportivo. La derrota del pasado domingo en Tarragona (2-0) no solo supuso un tropiezo más, sino la confirmación de que lo deportivo está totalmente condicionado a lo institucional.

Hasta finales de octubre, el Cartagena caminaba con paso firme. Más allá de algún tropiezo aislado, como la derrota en Sanlúcar de Barrameda, el conjunto albinegro transmitía seguridad, competitividad y regularidad. El equipo había perdido solo un partido en toda la temporada y se mantenía en posiciones privilegiadas de la clasificación, con sensaciones muy positivas.

Sin embargo, el contexto institucional empezó a enturbiar el día a día. El anuncio de Alejandro Arribas sobre una inminente comparecencia pública, el 28 de octubre, abrió un proceso que generó ilusión en parte de la afición. Dos días después, Arribas se presentó como nuevo dueño del club, y el 31 de octubre se produjo la despedida de Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis a la plantilla, dando por hecha la compraventa.

Desde el 1 de noviembre, fecha clave en esta historia, el Cartagena ha disputado ocho partidos con un balance muy alejado de lo mostrado hasta entonces: dos victorias, un empate y cinco derrotas. Unos números que explican por sí solos la caída hasta la octava posición y la sensación de desconcierto que rodea ahora mismo al proyecto.

1 de noviembre: el comunicado que lo cambia todo

Todo salta por los aires el 1 de noviembre por la tarde. A pocas horas del partido ante el Villarreal B, Alejandro Arribas publica un comunicado oficial en su cuenta de X en el que anuncia que Duino Inversiones ha modificado las cláusulas del contrato inicialmente acordado, dando por rotas las negociaciones. El impacto es inmediato.

Ese mismo día, el Cartagena cae 0-2 ante el filial amarillo en el Cartagonova. En el ambiente queda la sensación de que el equipo ya no estaba solo pendiente del fútbol. La ruptura pública del acuerdo, en pleno proceso y con el vestuario en medio, marcó un antes y un después.

Las reacciones no se hicieron esperar. La Federación de Peñas emitió comunicados, pidió la intervención del Ayuntamiento y llegó a enviar un burofax al Consejo Superior de Deportes mostrando su preocupación por la situación institucional. A ello se sumó la dimisión de Víctor Alonso el 3 de noviembre, confirmando que el inicio de la era Arribas no era inminente y que prácticamente se volvía a la casilla de salida, es decir al mes de julio.

26 de noviembre: firma definitiva y dudas

El mes de noviembre fue el mes de las dudas. El equipo consiguió una victoria importante en Teruel por 1-2 el 8 de noviembre y esa semana empezaron de nuevo los acercamientos entre Duino Inversiones y Cortadone SL. Tras unos días de tensión, las partes volvieron a hablar y se emplazaron a nuevas reuniones.

Tras días de mensajes cruzados, el 26 de noviembre se firma finalmente el acuerdo definitivo de compraventa entre Alejandro Arribas, su empresa Cortadone Inversiones SL y Duino Inversiones. Sobre el papel, el conflicto quedaba resuelto.

En lo deportivo, el equipo vivió una montaña rusa. El naufragio contundente ante el Europa y un empate sin goles ante el Eldense el día de la manifestación de la Federación de Peñas, el 23 de noviembre, exigiendo claridad y estabilidad. Incluso tras la firma, el Cartagena siguió sin convencer: ganó al colista Betis Deportivo el 28 de noviembre, pero dejando malas sensaciones. Ese día el equipo vence 0-1, pero no hace un buen encuentro.

La visita de Arribas al Ayuntamiento el 4 de diciembre parecía cerrar el capítulo, con mensajes de tranquilidad junto a la alcaldesa Noelia Arroyo. Sin embargo, el 12 de diciembre trascendió que el acuerdo, aunque firmado, era privado y no se había elevado a notario, prolongando la sensación de provisionalidad.

En ese lío llegaron las dos derrotas más dolorosas de la temporada. La primera en la Copa del Rey ante el Valencia por cómo se produjo, ya que el equipo mostró una versión mejor que en liga y sobre todo ese 0-1 en el derbi regional ante el Real Murcia.

Necesidad de estabilidad

El peor partido de la temporada llegó el pasado domingo 14 de diciembre en Tarragona. El Cartagena fue superado de principio a fin por el Nàstic y cayó 2-0 sin apenas respuesta. Tras el encuentro, las palabras de Nacho Martínez en Onda Regional resonaron con fuerza: «Necesitamos estabilidad institucional».

El capitán puso voz a un sentir que ya no se oculta. Aunque el vestuario insiste en centrarse en lo deportivo, la realidad es que la incertidumbre pesa. Falta un liderazgo claro, una figura que ejerza de respaldo y que cierre definitivamente un proceso que se ha alargado demasiado.

Mientras tanto, el Cartagena sigue octavo, a solo dos puntos del play off, pero con las peores sensaciones del curso. El desplome no es solo una cuestión de resultados. Es el reflejo de un club que necesita, con urgencia, recuperar la calma para volver a competir como lo hacía antes de que todo se rompiera.

Y en dos semanas se abre un mercado de fichajes invernal con la necesidad imperiosa de firmar a un central y a un delantero y con las dudas de si se podrán llevar a cabo estos movimientos sin saber quién lleva las riendas del club en el apartado deportivo.