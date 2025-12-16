Cate desmonta con constancia la maldición de las segundas partes

Solo hay que echar un vistazo a las redes sociales para conocer perfectamente qué dos fichajes del pasado verano dejaron un poco fría a la afición del UCAM Murcia CB, que había visto cómo se iban jugadores importantes y sus relevos no tenían el caché ni el nombre de los que se marchaban. Uno de ellos fue Sander Raieste, el alero que llegó desde el Baskonia para sustituir a Rodions Kurucs. Y el otro, Emanuel Cate, un jugador que ya había estado en el club y que en su primera etapa se fue por la puerta de atrás después de estancarse su progresión.

La primera vez, muy joven

La primera vez que fichó por el UCAM Murcia, en 2018, Cate tenía 21 años recién cumplidos. Venía de brillar en Primera FEB, antes LEB Oro, con el CB Prat. El club, necesitado de cupos, apostó por el jugador nacido en Bucarest el 30 de julio de 1997. Ya tenía experiencia en ACB, porque estuvo dos campañas en el Real Betis, pero con un papel casi testimonial en la rotación. En Murcia estuvo cuatro temporadas, desde la 2018-2019 hasta la 2021-2022. En la primera de ellas acabó con una media de 15:05 minutos por encuentro y 4,7 puntos y 3,6 rebotes, unos números acordes a su entonces juventud.

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Breogán. / Israel Sánchez

En la siguiente, la 2019-2202, compartiendo posición con Kevin Tumba y Kyle Hunt, creció ligeramente su media de minutos (16:36) y también de puntos (6,6), pero no así en rebotes (3,5). En la tercera, con el regreso de Augusto Lima, se fue hasta los 17:16 minutos (6,8 puntos y 4,8 rebotes), firmando once partidos con dobles dígitos en anotación.

Pero en la última, la 2021-2022, de nuevo con Lima como compañero en el puesto de ‘5’, dio un paso atrás, reduciéndose a 14:50 los minutos en pista, con 4,6 puntos y 3,8 rebotes.

Regreso a Rumanía en 2022

En ese verano de 2022, ningún club de ACB quiso apostar decididamente por Cate. El pívot hizo las maletas para regresar a su país, del que salió en 2013 para ingresar en la cantera del Real Madrid, club con el que fue campeón de la Euroliga junior en 2015 con una plantilla donde figuraban Santi Yusta, Jonathan Barreiro y Luka Doncic. En su vuelta a casa se enroló en el Napoca, con el que disputó la Eurocup y estuvo dos campañas, promediando en la última de ellas 14 puntos y casi 8 rebotes. El Baxi Manresa, que acababa de fichar a Diego Ocampo, reclutó de nuevo para la liga española al rumano en 2024, y con los catalanes realizó una temporada muy acorde a su rol de segundo cinco en la rotación. Acabó con medias de 17:20 minutos, 7 puntos y 4,7 rebotes y nueve partidos con dobles dígitos de anotación.

Baskonia y Manresa, los primeros avisos

Precisamente en el triunfo ante los manresanos en el Palacio en la sexta jornada, Cate, que ya había hecho 12 puntos y 6 rebotes frente al Baskonia, ya emergió a nivel individual en esta segunda etapa como universitario, recuperando el respeto de la afición murciana. De hecho, en defensa se convirtió en una pesadilla para sus excompañeros. Y en el triunfo ante el Joventut, debido a la baja de Devontae Cacok, tenía una difícil misión: parar a Ante Tomic, uno de los ‘cincos’ más dominantes de la liga. Frente al croata, Cate firmó su mejor partido en esta nueva etapa en el UCAM. Solo en una ocasión, en la décima jornada de la temporada 20-21, en un partido contra el Gran Canaria en el Palacio que acabó con derrota murcianista y con el rumano firmando 16 puntos y 11 rebotes para un 34 de valoración, había estado tan brillante a nivel individual. En esta ocasión, ante el conjunto verdinegro, acaparó 26 unidades en valoración gracias a sus 15 puntos, 11 rebotes y 3 tapones en 27 minutos. Pero más allá de los números, su papel figura emergió en la defensa de Tomic. De hecho, cada vez que el del Joventut aparecía en pista, Sito Alonso volvía a situar en el quinteto a Cate. Y Cate no defraudó, todo lo contrario, salió aclamado por el público.

"Con los partidos se verán los cambios que he experimentado"

«Han pasado tres años desde mi último partido aquí, pero cuando quieres ser mejor cada día, tres años es mucho tiempo. Por lo que con los partidos se verán los cambios que he experimentado y demostrar todo lo que he aprendido en este tiempo y cómo puedo ayudar ahora en adelante al equipo a ganar muchos partidos», dijo el pasado mes de septiembre en su presentación oficial, en la que también afirmó que «estoy listo para todo lo que quiera Sito de mí y para ayudar a este equipo a crecer».

Entre los históricos del club

Cate ya está entre los históricos de una entidad que cumplió el pasado mes de octubre los 40 años. Ya es sexto en partidos en ACB, con 135, a solo diez ya de entrar en el ‘top 5’ desbancando a José Ángel Antelo. Además, en rebotes es el séptimo con 560, aún lejos de estar entre los cinco mejores. Y en minutos es duodécimo con 2.193, a punto de superar a Duane Washington, que está con 2.212, y también cerca de Jordi Soler, que es décimo con 2.374. El rumano, a base de trabajo y constancia, está desmontando una maldición del refranero español que dice que «nunca segundas partes nunca fueron buenas».