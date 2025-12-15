La victoria del STV Roldán le capapulta a la segunda plaza

La contundente victoria que logró el STV Roldán en casa ante el Castro Bloques Cando (7-3) en el regreso de la competición en Primera División Iberdrola tras el Mundial, ha catapultado a las pachequeras hasta la segunda plaza de la clasificación. El equipo murciano aprovechó la derrota del Poio Pescamar en la pista del líder, el Melilla Torreblanca, en un festival goleador. Todos los goles llegaron en la segunda parte. La portuguesa Bárbara Gama abrió la cuenta a los 25 minutos, y solo cinco después, ya figuraba en el marcador con un claro 3-0. La yeclana del Castro Patri Ortega acortó distancias, pero de nuevo Gama se encargó de abrir otra vez una brecha de tres tantos de distancia. Un doblete de Ceci y María Valverde cerraron la cuenta para las de Kiliam Belmonte, que ahora son segundas con 21 puntos, cinco menos que el Melilla y dos más que el Poio.

Por su parte, La Boca Te Lía Alcantarilla ‘pinchó’ en la pista del colista Chiloeches, que solo había logrado una victoria en todo el curso (7-6). En un partido intenso que estuvo igualado hasta siete minutos del final, dos tantos de las locales evitaron la reacción de las visitantes, que llegó tarde, en el último minuto con un tanto de Toñi. Las alcantarilleras se quedan en mitad de la tabla, en octava posición, con 14 puntos, pero se mantienen a solo cuatro de los puestos de play off por el título.