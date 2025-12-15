¿Dónde ver en televisión el Real Murcia-Betis de Copa y dónde comprar las entradas?

La Copa del Rey permitirá al Real Murcia enfrentarse a un equipo de Primera División este jueves. Después de tantas temporadas en lejos del fútbol profesional, la llegada del Betis a Nueva Condomina está despertando una gran expectación entre los aficionados de la Región. Es verdad que, antes del sorteo celebrado hace una semana, todo el mundo deseaba que el rival de los granas fuese el Real Madrid o el FC Barcelona, pero, aunque hubo que conformarse con un segundo premio, son muchos los espectadores que no quieren perderse el duelo ante el equipo dirigido por Manolo Pellegrini.

Para ese encuentro de tercera ronda ya se han despachado más de 25.000 entradas, por lo que no se descarta que en las próximas horas el Real Murcia cuelgue el cartel de 'no hay billetes'. Para ello se tendrán que completar las 31.406 butacas disponibles en Nueva Condomina. Ahora mismo, conseguir una localidad para ese partido del jueves se ha convertido en una misión casi imposible.

Hace una semana el Real Murcia informó que las localidades para el público general ya se habían agotado. Y este domingo se cerró el plazo exclusivo en el que los abonados de la entidad podían reservar su butaca. De ahí que, a falta de tres días para que se dispute el partido, solo quedan disponibles los tiques que no han adquirido los socios y que han sido liberados por la entidad. Sin embargo, para acceder a esas entradas hay que cumplir una serie de condiciones. Y es que el 'candado' sigue echado para el público general.

Ahora mismo solo pueden comprar entradas aquellos que pasaran por taquilla en el partido liguero del pasado sábado ante el Sabadell o los que lo hagan para el choque del próximo domingo ante el Europa.

A partir de las 20.00, venta para todos

Esa venta exclusiva acaba este mismo lunes a las ocho de la noche, según han informado en las redes sociales del club. Por lo tanto, esta noche, si todavía quedan entradas disponibles, se abrirá la venta de nuevo para el público general.

Esas localidades tienen los siguientes precios: 22 euros costarán las de fondo, 25 es la tarifa fijada para las butacas de lateral y hasta 30 euros se elevan las de tribuna. Por su parte, el público infantil de 4 a 12 años cuestan 15 euros.

En televisión de pago

Los que no consigan una entrada para estar el jueves en Nueva Condomina, tendrán que conformarse con ver el partido por televisión. El choque de la terera ronda de Copa del Rey se jugará este mismo jueves a partir de las 21.00 horas y será emitido en directo a través de Movistar Plus.