"Se vende entrada para el Real Murcia-Betis de Copa"

Conseguir una entrada para el Real Murcia-Real Betis se ha convertido en una misión imposible para el público en general. Y eso está haciendo que algunos abonados del club grana, con prioridad para asegurarse su butaca, estén aprovechando la expectación que ha levantado el choque de Copa del Rey para intentar revender su localidad y sacarse un dinero extra. Tanto las redes sociales como páginas como ‘milanuncios’ se han llenado de ofrecimientos, la mayoría con precios muy superiores a los 15, 18 y 20 euros establecidos por el club grana para los socios, ofrecimientos que conforme se acerca el partido tienen cada vez más demanda.

Y es que para los espectadores que quieran estar en jueves en Nueva Condomina y no sean abonados, el comprar una entrada se ha convertido en una misión imposible. A mediados de la semana pasada, el club anunciaba que ya se habían agotado las localidades reservadas para el público general, y aunque este domingo se liberaban los tiques no adquiridos por los socios, acceder a ellos tampoco es sencillo. Y es que la entidad murciana ha decidido que solo puedan comprarlos aquellos que pasaran por taquilla en el encuentro del pasado sábado frente al Sabadell o los que lo hagan para el siguiente choque liguero frente al Europa -domingo 21-.

Ese ‘candado’ en la venta, limita el acceso a un buen número de aficionados de la Región que quieren disfrutar de la llegada a Nueva Condomina de un equipo de Primera División. Y ante esa demanda no cubierta por parte del club, ha surgido la reventa, que gana fuerza conforme se va acercando el día de un partido copero que se disputará este jueves a partir de las nueve de la noche.

Nada más abrirse la venta a los abonados del Real Murcia, con prioridad para reservar sus butacas por precios inferiores a los del público general, empezaron a aparecer en redes sociales como Twitter o Instagram mensajes de socios dispuestos a vender sus entradas. En las últimas horas, esos billetes también han llegado a plataformas web como ‘milanuncios’. De hecho, este lunes habían múltiples anuncios de entradas a la venta.

Se triplican los precios

Dos localidades de fondo, que en taquilla costaban 15 euros cada una, se ofertaban por cien euros. Otro abonado vendía hasta cuatro localidades por 70 euros cada una. En otro anuncio el precio se elevaba hasta los 85 euros, y otro socio grana «vende cuatro bolígrafos y regala dos entradas» por 222 euros.

Prática prohibida

Esto solo son algunos ejemplos de los múltiples que se pueden encontrar estos días en Internet. De hecho, al detectar el crecimiento de la reventa, el Real Murcia decidió en el día de ayer emitir un comunicado para informar de que esta práctica está completamente prohibida.

En esa nota, los responsables de la entidad indican que el propio reglamento interno disciplinario para espectadores y socios/abonados se establece que «se considerará como infracción grave la cesión, intención o proceso de cesión, aunque no llegase a producirse finalmente, mediante precio u otra contraprestación cualquiera, del carné de socio, abonado o de cualquier tipo de entrada, cualquiera que fuera la circunstancia en que aquella se produjese».

Se apela al compromiso

«Por todo ello, el club informa de que, en caso de detectar e identificar a los infractores, estos serán comunicados personalmente y se adoptarán las medidas pertinentes conforme a la normativa vigente», sigue la nota del Real Murcia, en la que además se «apela a la responsabilidad y al compromiso de todos los murcianistas para garantizar un acceso justo y ordenado a un partido de máxima relevancia».