El UCAM Murcia, único de la Región que gana en la jornada 13

La jornada trece es la que se ha disputado este pasado fin de semana en el Grupo VII de la División de Honor de juveniles, donde casualmente se han enfrentado entre sí los cuatro equipos murcianos.

En el derbi jugado en el campo de Santiago el Mayor entre el UCAM y el Murcia Promises salió victorioso el conjunto local. Ambos equipos llegaron en un gran momento de forma y buena racha de resultados positivos sobre todo los visitantes, pero en esta ocasión fue el equipo de Dani Tomás quien se quedó con los tres puntos merced a los goles de Natxo a los setenta minutos y Sáez en el ochenta. Partido muy igualado donde se decantó en el tramo final del encuentro. Es la segunda derrota del Murcia Promises y la octava victoria del UCAM. Este sube un puesto y los granas lo bajan.

El otro derbi se disputó en la tarde del domingo en el campo Jose Antonio Pérez entre el Pinatar y el Real Murcia. No se movió el marcador lo que supone que ese punto sepa a victoria a los locales y a derrota a los visitantes. Quinto punto de los pinatarenses que les sitúa a siete de la permanencia.

El Pinatar acabó con diez por expulsión de Halal, mientras que el Real Murcia acabó con nueve por expulsión de Adriano y Aitor.