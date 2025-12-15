Real Murcia: Mejor clasificación, mismas urgencias de cara al mercado de fichajes

Adrián Colunga ha conseguido cambiarle la cara al Real Murcia en apenas un mes y medio. Dejadas atrás las penurias deportivas del inicio de liga con Etxeberria, los granas han logrado meterse en la pelea por el play off. Sin embargo, la llegada de los buenos resultados -hasta la derrota de este sábado, los murcianistas habían acumulado seis jornadas sin perder-, no ha logrado frenar las urgencias de cara al próximo mercado de fichajes. De hecho, a 17 días para que se abra la ventana invernal, no hay zona del campo que no requiera una intervención por parte de la comisión deportiva construida tras la salida de Asier Goiria.

Porque el Real Murcia de Colunga ha sumado 16 puntos de 21 posibles, pasando de verse en la zona roja de la tabla a recobrar la ilusión con la llegada al play off, pero el Real Murcia de Colunga sigue teniendo demasiadas carencias. Es cierto que el asturiano ha conseguido ganarse a los jugadores, lo que nunca hizo Etxeberria, y es cierto que con los buenos resultados, todo es más fácil. Sin embargo, aunque con Colunga el Real Murcia ha mejorado en conjunto, siendo mucho más coral, el equipo sigue echando en falta las individualidades de los futbolistas que llegaron para marcar diferencias y que apenas han sido protagonistas.

La mayoría de fichajes que aterrizaron el pasado verano para elevar el nivel de la plantilla, apenas han sido determinantes. Y a eso hay que añadir el mal trabajo realizado por Goiria, que dejó cojos muchos puestos claves. De ahí que la mejoría en la clasificación no alivie el esfuerzo que el Real Murcia tendrá que hacer en el próximo mercado de invierno.

Porque ante el Sabadell, uno de los equipos que más está sorprendiendo en esta campaña en el Grupo II de Primera RFEF, quedó demostrado que al Real Murcia no le da para llegar al sobresaliente. De hecho, cuando podía ponerse a la altura de los mej ores, el equi po de Colunga falló, quedándose en el segundo peldaño clasificatorio, por detrás de los tres equipos que ahora mismo marcan el ritmo.

Y no le da porque aunque Colunga ha sido capaz de encontrar solución a algunas carencias -Héctor Pérez ha llegado del filial para consolidarse en el centro de la defensa y Jorge Mier ha quitado el puesto a Cristo Romero en la izquierda-, el centro del campo sigue siendo una losa muy pesada, que no se salvaría ni con un milagro; el único extremo puro es Bustos y Flakus no tiene ninguna competencia en la punta de ataque.

Defensa y bandas

Teniendo en cuenta que el mal inicio liguero de los granas permitió ver a las primeras de cambio las carencias en algunas posiciones, cuando el próximo 1 de enero se abra la ventana invernal, los granas deberán tener el trabajo muy avanzado. Incluso después de la llegada de Colunga al banquillo, ya se hablaba en los despachos de Nueva Condomina de reforzar la defensa, con como mínimo un central y un lateral; y los extremos.

Esas necesidades siguen estando patentes pese a la llegada de los buenos resultados. Es verdad que la aparición de Héctor Pérez y la recuperación de Antxón Jaso alivian un poco la situación, sin embargo, si el Real Murcia quiere realmente competir por el primer puesto deberá no cometer los mismos errores que el pasado mercado invernal y elevar las opciones en esa zona del campo que tantos quebraderos de cabeza le ha dado hasta ahora. Parece obligada la contratación de un central y a nadie soprendería si también llegara un lateral izquierdo ante el fiasco de Cristo Romero, al que ha quitado la titularidad Jorge Mier.

Prioridad de prioridades

Pero aunque se haya hablado y mucho de la necesidad de reforzar la defensa, lo cierto es que ahora mismo hay una prioridad mayor, y esa prioridad de prioridades es el centro del campo.

En seis jornadas ligueras, el preparador grana ha probado ya todas las combinaciones posibles, sin embargo no da con la tecla. Porque Moyita ha pasado más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego, porque Antonio David es un ‘ni fu ni fa’ y porque de Isi Gómez siempre se recuerda la gran versión de su primera temporada como grana, pero ha pasado ya un año de su grave lesión, y esa versión no llega. Además, Sekou está muy lejos de ser un futbolista determinante en una categoría como a Primera RFEF y Palmberg, pese a las expectativas, no logran consolidarse en el once. Si a eso se le une que los mediapuntas tienen una versión incluso más gris que los centrocampistas, cualquier posibilidad de hacer daño en las inmediaciones del área se hace imposible.

Necesitan los granas un pivote, ese jugador que nunca fue una prioridad para Asier Goiria, y necesitan los murcianistas un organizador que dé sentido al juego y que eleve el potencial de un ataque demasiado apagado para lo que se prometió el pasado verano.

Sacar provecho a los extremos

Porque ni Ekain ni Álvaro Bustos están cumpliendo las expectativas, de hecho Pedro Benito, considerado por muchos como una pieza secundaria, está siendo mucho más importante que los «primeros espadas» firmados por Asier Goiria. Y entre esos fichajes veraniegos del ya ex director deportivo hay dos a los que los aficionados ni le ponen cara. Zeka se lesionó el 1 de septiembre ante el Marbella y no ha vuelto a jugar ni un minuto, y porque la aportación de Schalk se limita a 45 minutos coperos ante el Cádiz.

Más competencia para Flakus

De ahí la necesidad de que llegue algún extremo capaz de agitar al equipo y romper defensas, un extremo que también facilite las cosas a un Flakus que pese a ser el máximo goleador del equipo con cinco tantos, está lejos de los números que se le presuponen a un futbolista que costó 500.000 euros.

De hecho, en la lista de ‘pichichi’ de la categoría, el esloveno está lejos de una clasificación dominada por Álvaro García (Mérida), que ya suma 11 goles. Con 9 aparecen Jordi Cano (Europa) y Jesús De Miguel (Tenerife). Mingo(Arenteiro) suma 8 y hasta cinco futbolistas han marcado siete, entre ellos los exgranas Arnau Ortiz (Atlético B) y Álex Rubio (Villarreal B).