Medalla de bronce para Santiago Guardiola y de oro para Domingo Pérez en el Nacional de Invierno

La localidad Orensana de O Barca de Valdeorras acogió el XV Campeonato de España de Marcha de Invierno y Máster, la última gran cita de este año 2025 que dejó buenos resultados para el atletismo regional. La delegación murciana sumó dos preseas. El atleta ciezano Santiago Guardiola, del UCAM Athleo Cieza, en un año para recordar, se alzaba con el bronce en la prueba sub- 18, parando el crono en 21:09, marca personal, colgándose así su primera medalla en un Nacional individual de esta gran promesa. La otra gran alegría la protagonizó en Máster 70, sobre una distancia de 10 kilómetros, Domingo Pérez, del Nogalte-Hogar Lumbreras, realizando marca personal con un tiempo de 1h.09:11 que le valió para hacerse con el oro.

El resto de resultados de los marchadores de la Región fueron: en sub-18, Arturo Pacheco (16), con mejor marca personal, Lucas Buitrago (23) y Alfonso Cañizares (29); en sub-16 femenino, Claudia Marín (12) con marca personal y Victoria Lucas (25); en sub-18 femenino, Estela Muñoz (15) y Laura Vigueras (16), ambas con marca personal, y María Jesús Sanchez (20); en sub-20 femenino, Rocío Moreno (14), con marca personal; y en 10K Máster 55, Juan Payá (4) con marca personal.