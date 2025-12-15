El Lumbreras se queda solo arriba en un fin de semana incompleto

La decimoquinta jornada de liga es la que se ha disputado este pasado fin de semana, la cual ha quedado incompleta ya que cuatro encuentros no se disputaron por la alerta meteorológica. Lo más importante es que el Lumbreras se queda solo en el liderato merced a su victoria por la mínima ante el Raal. Valió el gol de Ferrer a los cincuenta y un minutos. El Calasparra pudo subirse a ese carro, pero su partido ante el Beniel quedó suspendido.

No se esperaba la derrota de Los Garres en su campo ante el San Javier. La culpa entre otros la tuvo Linares autor de los dos goles visitantes en los minutos cincuenta y seis, y setenta y uno.

El Lorca Deportiva sigue mostrando mucha irregularidad. Perdió ante el Deportivo Murcia de Kike Mateo. Juanto adelantó a su equipo a los seis minutos del segundo tiempo. Empató Sánchez en el setenta y deshizo el marcador, Dani en el tiempo añadido.

El Alcantarilla se llevó la victoria ante el Archena. Morales adelantó a su equipo en el minuto treinta y seis. Diego de penalti amplió el marcador y Medina acortó el resultado. Antolinos hizo el tercero de los visitantes.

Un solitario tanto de José Luis dio la victoria al Ciudad de Murcia ante el Algezares.