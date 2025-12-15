Javi Rey: "El Nàstic fue muy superior del minuto 1 al 90"

Javi Rey no buscó atajos ni excusas tras la derrota del FC Cartagena en el Nou Estadi. El técnico albinegro compareció con un discurso directo y contundente, asumiendo la mala imagen de su equipo y reconociendo la superioridad del Nàstic de Tarragona de principio a fin. «El análisis es muy sencillo, el Nàstic fue muy superior del minuto 1 al 90. Cuando un equipo es tan superior no hay que analizar mucho, hay que felicitar al rival», afirmó nada más comenzar su comparecencia.

El entrenador del Cartagena explicó que la diferencia entre ambos equipos fue evidente en todos los registros del juego. «El Nàstic nos superó en todas las fases del juego, a nivel defensivo, a nivel ofensivo, en las transiciones, en ABP. Cuando en las cinco fases del juego el rival es superior, pues poco puedes hacer», señaló.

El técnico gallego contextualizó el momento del equipo tras encadenar dos derrotas dolorosas ante rivales directos como el Real Murcia y el propio Nàstic. «Evidentemente venimos de dos derrotas complicadas contra dos rivales directos, pero hay que seguir», explicó.

Más allá del resultado, Rey reconoció que lo que más le preocupa es la imagen ofrecida por su equipo. «Puedes perder perfectamente en este campo porque es de los más complicados de la categoría, pero tienes que competir mucho más», aseguró. El entrenador fue especialmente crítico con la falta de competitividad mostrada durante todo el encuentro: «Puedes competir de tú a tú contra el Nàstic y que el Nàstic te gane, pero cuando no estás en partido durante 95 minutos es que algo hicimos mal».

En ese sentido, el técnico albinegro asumió su responsabilidad como primer responsable del equipo. «Yo soy la persona más autocrítica conmigo mismo, el primero yo, y después tenemos que analizar el resto», afirmó, antes de volver a felicitar al rival: «Lo único que nos queda es felicitar al Nàstic porque fue muy superior de principio a fin».

Un momento del partido entre el Nástic de Tarragona y el FC Cartagena / LOF

Javi Rey también explicó las decisiones técnicas tomadas durante el partido, especialmente el cambio en la portería y las variaciones en el centro del campo. «El cambio de la portería es una decisión técnica», aclaró, confirmando además que «Larrea no tiene ningún problema». El entrenador detalló que Pablo de Blasis arrastraba molestias y pidió el cambio al descanso, lo que provocó la entrada de Alcañiz. «Metimos a Edgar para tener un poco de piernas y energía porque no estábamos dominando el centro del campo», explicó.

Cuestionado por si la derrota podía estar relacionada con un problema anímico tras las últimas semanas, Javi Rey fue tajante. «Algo futbolístico. No me gustan las excusas cuando pierdes los partidos y cuando eres superado por el rival», afirmó. El entrenador rechazó buscar justificaciones externas y apostó por la autocrítica. «No ganamos un duelo, no ganamos un segundo balón, no estuvimos bien, el plan de partido no fue el acertado», reconoció.

Para cerrar, Javi Rey dejó un mensaje de unidad y fortaleza en un momento complicado de la temporada. «El momento ahora mismo de resultados, de juego y de sensaciones no está siendo bueno, hay que analizarlo. En una temporada de diez meses todos los equipos pasan por estos momentos, hay que estar fuertes, hay que estar unidos, hablar las cosas, corregir errores y seguir trabajando para cambiar la dinámica y la situación», concluyó.