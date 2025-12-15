Una expulsión marca la derrota del Alhama ElPozo en Sevilla

En Sevilla tampoco pudo ser. El Alhama ElPozo cosechó la sexta derrota consecutiva (2-1). La temprana expulsión, muy rigurosa, de la capitana Judith Caravaca, a los 31, mediatizó el desenlace del choque. Aun así, y con muchos minutos en inferioridad numérica, las alhameñas empataron, pero una vez más, la debilidad defensiva les pasaron factura.

El equipo azulón salió muy metido en el partido, disfrutaron de dos acercamientos con cierto peligro al área de las locales. Judith, de cabeza, pudo adelantar a su equipo a los 15 minutos. Cuando mejor estaba jugando el conjunto visitante, llegó el hándicap de la expulsión de Judith Caravaca al entender la colegiada que realizó una entrada a una contraria en la disputa del balón con el uso de la fuerza excesiva, según redactó en el acta. La colegiada tomó esa decisión tras consultar en el Var.

Dos minutos antes, el Sevilla se había adelantado en el marcador merced a un despiste defensivo. Vega pudo empatar a los 37 minutos y, un poco antes, lo pudo hacer Yiyi.

A los cinco minutos del segundo tiempo, y jugando con diez, el Alhama empató por mediación de Yiyi. La jugadora alhameña remató un buen centro de Vega. Con una menos, no se vino abajo. Siempre creyó que podía ganar y dispuso de ocasiones para ello, pero tanto fue el cántaro a la fuente, que llegó el segundo tanto obra de Cerrato. Las azulonas ya no tuvieron poder de reacción y el marcador no se movió.