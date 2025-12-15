El deporte, en primera persona
Diego Mira: “Es un sueño dedicarme a lo que me gusta porque poca gente puede hacerlo”
El nadador Diego Mira Albaladejo (Santomera, 5 de septiembre de 2001) ha cerrado un 2025 sobresaliente. Sexto en el pasado Europeo de piscina corta y plusmarquista nacional de 4x100 estilos, el murciano aún tiene mucho margen de mejora.
¿Cómo fueron tus inicios deportivos?
Empecé directamente con la natación, no he practicado ningún tipo de otro deporte. Fue con cuatro o cinco años. Mis padres me apuntaron a clases y es lo único que se ha ido manteniendo en mi vida.
¿Competiste desde pequeño?
Al principio fue como cualquier crío, hacía las cosas por inercia y me gustaba ir a nadar porque estaban mis amigos. Fue a los nueve años cuando me apunté al Club Natación Fuensanta, que allí ya era un poco más seria la cosa, pero iba para hacer deporte porque es bueno para la alud y para estar con los amigos. Fue después de clasificarme por primera vez para un Campeonato de España cuando vi que podía hacer las cosas bien y que si luchas las cosas, lo puedes hacer bien. A los dos años conseguí mi primera medalla, pero realmente la natación no me la tomé muy en serio hasta que llegué a Sabadell hace seis años.
Un cambio radical. ¿Te costó adaptarte?
Mi primer año en Sabadell fue difícil, muy duro. Pasé de esta viviendo en casa con mis padres, teniéndolo todo, a de repente encontrarte solo y muy lejos de casa. Tuve que aprender a cocinar, a vivir el día a día solo porque no conocía a nadie, pero después de tres meses que empecé a estar muy bien con el grupo se hace más ameno, pero de los dos primeros meses fueron bastante duros, ya que no solo era el cambio de vida, también los entrenamientos eran más intensos. En Murcia entrenaba una vez al día y aquí, dos.
¿Sigues con los estudios? Combinar natación y estudios es muy complicado.
Sí, estoy estudiante CAFD en la UCAM. Tengo que ir con mucha calma, pero no quiero dejarlo porque de la natación no se puede vivir, y este es el futuro que yo quiero para mí. Quiero ser entrenador de natación de equipos absolutos y sí que es verdad que es bastante complicado compaginar ambas cosas, pero la UCAM suele ayudar a deportistas como yo.
¿El nivel que te has encontrado en Sabadell es mucho mayor que en Murcia?
Sí que lo es. Es un cambio muy grande con respecto a Murcia y me he dado cuenta de por qué en Barcelona o en Madrid hay el nivel que hay. Los clubes invierten, hay muchas más oportunidades de competiciones, muchos más recursos, y en Murcia está mucho más acotado. Se está trabajando en el CAR de Los Narejos, pero queda mucho trabajo por hacer, aunque espero que los pasos que se están dando y con los clubes, Murcia pueda llegar a competir con Cataluña, Madrid o Andalucía en un futuro.
¿Cómo es un día tuyo?
Mejor te cuento una semana porque es más sencillo. Entreno de lunes a sábado, pero los lunes, miércoles y viernes es doble. Mi jornada empieza a las seis y media y a las siete ya estoy en la piscina. Primero hago un calentamiento en seco de media hora y después me tiro dos horas en el agua. Suelo salir sobre las diez y por la tarde tenemos a partir de las tres otras dos horas de agua y gimnasio. Al final son tres entrenamientos diarios. Los martes y los jueves suelen ser más duros porque metemos una sesión de core, abdominales y circuito. Y los sábados suelen ser también muy duros.
Hay que estar muy motivado para meterse en el agua a las siete de la mañana en invierno.
Está claro que fácil no es. Tienes que esforzarte, pero la motivación tiene que nacer de ti. A nadie le apetece nadar 6.000 o 7.000 metros, pero yo lo intento hacer con la máxima calidad. Tú puedes tirarte al agua y aprovechar el entrenamiento, que es algo que no hace tanta gente. Ya no es que sea duro y monótono, pero la motivación la tienes porque sabes que hay un francés, un alemán o un australiano que están haciendo lo mismo que yo y tengo que ganarles. Eso es como cualquier equipo de fútbol, que puede tener la mejor plantilla, pero al final lo que vale es el día a día.
Estabas especializado en espalda pero acabas de batir el récord de España en piscina corta de estilos. ¿Te gusta esta especialidad?
Este último año hemos estado trabajando los estilos porque mi entrenador me ve con buena proyección. El parcial más bueno que hago es la espalda, como es lógico, pero sí que es cierto que en los estilos me estoy encontrado bastante cómodo, como me pasa en la espalda. En los estilos hay mucho nivel, pero en la espalda aún es mayor. Es más fácil destacar en los estilos que en la espalda. Voy a seguir con los 200 y 400 espalda y también voy a probar con los 200 estilos.
¿Te ves con margen de mejora?
Sí. Mi entrenador me ha dicho que al final soy un nadador que tengo mucho por mejorar, que tanto mi parcial de braza como de crol son muy mejorables. Todos los técnicos piensan parecido y lo que más me motiva es que no estoy en mi límite. Lo sé y encima me lo están diciendo, por lo que es una motivación bastante grande.
Encima, tú no eres el típico nadador que explota con 15 años.
Al estar en Murcia no pude explotar antes porque no había entrenador lo suficiente. Ahora que tengo entrenamientos de calidad, estoy más motivado que otros nadadores de mi edad, y eso está bien. Tengo tantas cosas por mejorar porque antes no las he podido trabajar como es debido… Al final en Murcia he trabajado bien, pero no lo suficiente. Mi evolución mental ha dado un gran paso adelante gracias a mi entrenador y mi psicólogo.
¿Y los Juegos de Los Ángeles 2028 están entre tus objetivos?
Al final no me cierro puertas a nada, pero lo más importante para mí es seguir disfrutando. En el último año y medio, que es cuando estoy más en serio, disfruto más de competir que de entrenar, y manteniendo ese foco en la competición, mi entrenador dice que los resultados irán viniendo. Lo que me voy a llevar al final de cada día es el viaje que he hecho y la gente que me he acompañado. El objetivo es clasificarse para el máximo de competiciones internacionales, pero también aprender de esto. Es un sueño el que estoy viviendo, porque no mucha gente puede decir que hace lo que le gusta y yo sí pese a que sea muy duro. Pero esta dureza la he elegido yo, y cuando quiera, cojo y me voy, no estoy obligado a hacer estos esfuerzos.
¿Pero te ves con opciones de estar en los Juegos?
Sí, siempre existe la posibilidad de estar en unos Juegos Olímpicos, es algo posible y no es una locura pensarlo. Pero es cierto que las mínimas que se han venido actualizado son bastante duras y yo no voy a autoimponerme esa presión de hacerlas. Yo quiero disfrutar de este deporte hasta donde llegue, que ya he hecho cosas muy chulas, pero me quedan cosas por aprender. Si mañana mismo me dijesen que tengo que dejar la natación, no me fastidiaría no haber llegado a las olimpiadas. Mis objetivos son clasificarme para las olimpiadas, los europeos y acudir algún verano al Mundial.
¿Con los ingresos económicos que tienes te da para cubrir tus necesidades?
Te da para lo justo, para hacerte la compra, la suplementación y poco más. Puedo dar gracias que tengo una beca, me ayudan mucho con el piso y también tengo una paguita. Gracias a Dios este año he sido becado por la UCAM, que me ayuda, y por la Comunidad Autónoma.