El Ciudad Molina Basket sufre su segunda derrota consecutiva tras dos prórrogas

El Spanish Basketball Academy se impuso al Ciudad Molina Basket en un emocionante encuentro de la Segunda FEB y que se decidió en los detalles finales, incluyendo las prórrogas (106-104). Los locales dominaron el primer cuarto con un parcial de 26-20, mostrando una gran efectividad ofensiva desde el inicio (43-37). Sin embargo, el equipo visitante reaccionó en la segunda mitad con un 65-61 al término del tercer cuarto y forzando así el empate al término de los 40 minutos reglamentarios con el 83-83, llevando el duelo a dos tiempos extras en los que la suerte no estuvo de lado del conjunto murciano, que encadena dos derrotas seguidas.