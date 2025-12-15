Baloncesto
El Ciudad Molina Basket sufre su segunda derrota consecutiva tras dos prórrogas
El Spanish Basketball Academy se impuso al Ciudad Molina Basket en un emocionante encuentro de la Segunda FEB y que se decidió en los detalles finales, incluyendo las prórrogas (106-104). Los locales dominaron el primer cuarto con un parcial de 26-20, mostrando una gran efectividad ofensiva desde el inicio (43-37). Sin embargo, el equipo visitante reaccionó en la segunda mitad con un 65-61 al término del tercer cuarto y forzando así el empate al término de los 40 minutos reglamentarios con el 83-83, llevando el duelo a dos tiempos extras en los que la suerte no estuvo de lado del conjunto murciano, que encadena dos derrotas seguidas.
