Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza una semana marcada por la celebración de los partidos correspondientes de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con el Real Murcia recibiendo el jueves al Real Betis. Además, los granas tienen el domingo otro compromiso en casa, mientras que el FC Cartagena recibirá el mismo día en su estadio al Torremolinos buscando poner fin a su mal momento. En baloncesto, doble compromiso, europeo y de liga española, para el UCAM Murcia CB y el Hozono Global Jairis, que se juega el pase a los octavos de final de la EuroCup Women.
Lunes, 15 de diciembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 16
Rayo - Betis (Movistar) 21:00
Martes, 16 de diciembre
FÚTBOL: Copa del Rey, dieciseisavos
Deportivo - Mallorca (Movistar) 19:00
Guadalajara - Barcelona (Movistar) 21:00
Miércoles, 17 de diciembre
FÚTBOL: Copa del Rey, dieciseisavos
At. Baleares - Atlético (Movistar) 19:00
Talavera - R. Madrid (La 1) 21:00
-Champions F, jornada 6
OH Leuven- Arsenal (Disney) 21:00
París FC - Barcelona (Disney) 21:00
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
Trelf Sopot-UCAM Murcia (Popular) 19:15
Primera FEB
Caesa Cartagena-Cantabria (LaLiga+) 20:30
Jueves, 18 de diciembre
FÚTBOL: Copa del Rey, dieciseisavos
Ourense - Athletic (Movistar) 19:00
Real Murcia - Betis (Movistar) 21:00
-Conference League, jornada 6 -
Rayo - Drita (Movistar) 21:00
BALONCESTO: EuroCup Women, vuelta
Athinaikos-Hozono Jairis (FIBA) 19:45
Viernes, 19 de diciembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 17
Valencia - RCD Mallorca (DAZN) 21:00
Sábado, 20 de diciembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 17
Oviedo - Celta (DAZN) 14:00
Levante - R. Sociedad (Movistar) 16:15
Osasuna - Alavés (DAZN) 18:30
R. Madrid - Sevilla (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
Antoniano-Minera 18:00
BALONCESTO: Primera FEB
Caesa Cartagena-Coruña (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
Domingo, 21 de diciembre
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Torremolinos (LaLiga+) 18:15
Real Murcia-Europa (LaLiga+/M+) 20:30
Liga EA Sports, jornada 17
Girona - Atlético (Movistar) 14:00
Villarreal - Barcelona (DAZN) 16:15
Elche - Rayo (Movistar) 18:30
Betis - Getafe (DAZN) 21:00
Segunda RFEF
Xerez Deportivo-Lorca 12:30
Copa de la Reina
Alhama ElPozo-Atlético (DAZN) 19:00
BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Valencia (DAZN/M+) 17:00
Liga Endesa Femenina
Hozono Jairis-Zaragoza (FEB TV) 13:00
