Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Comienza una semana marcada por la celebración de los partidos correspondientes de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con el Real Murcia recibiendo el jueves al Real Betis. Además, los granas tienen el domingo otro compromiso en casa, mientras que el FC Cartagena recibirá el mismo día en su estadio al Torremolinos buscando poner fin a su mal momento. En baloncesto, doble compromiso, europeo y de liga española, para el UCAM Murcia CB y el Hozono Global Jairis, que se juega el pase a los octavos de final de la EuroCup Women.

Lunes, 15 de diciembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 16

Rayo - Betis (Movistar) 21:00

Martes, 16 de diciembre

FÚTBOL: Copa del Rey, dieciseisavos

Deportivo - Mallorca (Movistar) 19:00

Guadalajara - Barcelona (Movistar) 21:00

Miércoles, 17 de diciembre

FÚTBOL: Copa del Rey, dieciseisavos

At. Baleares - Atlético (Movistar) 19:00

Talavera - R. Madrid (La 1) 21:00

-Champions F, jornada 6

OH Leuven- Arsenal (Disney) 21:00

París FC - Barcelona (Disney) 21:00

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

Trelf Sopot-UCAM Murcia (Popular) 19:15

Primera FEB

Caesa Cartagena-Cantabria (LaLiga+) 20:30

La victoria del UCAM Murcia contra Joventut, en imágenes / Israel Sánchez

Jueves, 18 de diciembre

FÚTBOL: Copa del Rey, dieciseisavos

Ourense - Athletic (Movistar) 19:00

Real Murcia - Betis (Movistar) 21:00

Antony Dos Santos, del Real Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

-Conference League, jornada 6 -

Rayo - Drita (Movistar) 21:00

BALONCESTO: EuroCup Women, vuelta

Athinaikos-Hozono Jairis (FIBA) 19:45

Viernes, 19 de diciembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 17

Valencia - RCD Mallorca (DAZN) 21:00

Sábado, 20 de diciembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 17

Oviedo - Celta (DAZN) 14:00

Levante - R. Sociedad (Movistar) 16:15

Osasuna - Alavés (DAZN) 18:30

R. Madrid - Sevilla (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

Antoniano-Minera 18:00

BALONCESTO: Primera FEB

Caesa Cartagena-Coruña (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Gandía 17:00

Domingo, 21 de diciembre

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Torremolinos (LaLiga+) 18:15

Real Murcia-Europa (LaLiga+/M+) 20:30

Liga EA Sports, jornada 17

Girona - Atlético (Movistar) 14:00

Villarreal - Barcelona (DAZN) 16:15

Elche - Rayo (Movistar) 18:30

Betis - Getafe (DAZN) 21:00

Segunda RFEF

Águilas-Real Jaén 12:00

UCAM Murcia-La Unión 12:00

Xerez Deportivo-Lorca 12:30

Malagueño-Yeclano 20:00

Copa de la Reina

Alhama ElPozo-Atlético (DAZN) 19:00

BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Valencia (DAZN/M+) 17:00

Liga Endesa Femenina

Hozono Jairis-Zaragoza (FEB TV) 13:00