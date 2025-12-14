El Yeclano empata ante La Unión bajo una tempestad en Totana

Reparto de puntos entre La Unión y el Yeclano Deportivo (0-0) en un encuentro con una primera parte bonita y una segunda mitad imposible prácticamente de jugar, que bastante tuvo con acabar en medio de la tempestad. Los de Yecla estamparon dos bolas en la madera, y el guardameta Borja salvó las dos más importantes de los de José Miguel Campos.

El choque comenzó con un Yeclano muy bien posicionado en el terreno de juego, evolucionando el esquema de su nuevo entrenador y llevando la bola en buena parte de las fases a territorio local. A los seis minutos, los de Iván Ruiz daban el primer aviso serio con una delicia de centro de Xabi a pierna cambiada que remató llegando de atrás Asier Seijo estampando la bola en el travesaño.

Poco después, Mena respondió con un centro-chut que Borja desvió a córner en la primera vez que se estiraba el conjunto local. Pero la iniciativa y la frescura seguiría siendo azulgrana. Totti dispuso de un disparo desde la frontal que se marchó fuera, y después Nani sumaba la segunda madera de la mañana con un centro que acabó en disparo y que entre el poste y Oliva rechazaron a córner.

Los de José Miguel Campos seguían incómodos, pero sus rápidas transiciones advertían de la calidad que atesora este equipo. Pasada la media hora, la batalla se desmelenó convirtiéndose casi en un correcalles de opciones para ambos. El Kounni, en una eléctrica contra, tuvo todo a su favor al encarar al meta visitante, pero Borja respondió con un soberbio paradón para enviar a córner.

Casi sin respiro, Xabi regaló una contra preciosa desplazando con gran calidad a Jorge Domínguez, quien disparó al exterior de la red. Y justo antes del descanso, otra buena ocasión para el Yeclano con un disparo de Asier que se marchó fuera.

A partir del descanso comenzó a jarrear, y eso condicionó cualquier tipo de planteamiento en la segunda parte. Con una tormenta de tal intensidad, el césped artificial de Totana se encharcó y los dos equipos demostraron gran nobleza e intensidad, donde el resultado dependía de una moneda al aire, y finalizando con un empate que fue bueno para los locales y valioso para los visitantes.