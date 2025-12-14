El UCAM Murcia vuelve al Palacio para instalarse en la cúspide de la ACB

El UCAM Murcia CB afronta este mediodía el primero de los tres partidos que disputará en el Palacio de los Deportes en este mes de diciembre (12.30 horas, DAZN). El Joventut de Badalona será el primer duelo directo por mantenerse en la cúspide de la clasificación de la Liga Endesa en un ejercicio que irá subiendo de nivel con el paso de las jornadas al recibir la próxima jornada al Valencia Basket, visitar al Covirán Granada y cerrar el 2025 de nuevo en el Palacio ante el Real Madrid.

Todo un reto para un UCAM Murcia que ha conseguido firmar sus mejores números en la ACB hasta ahora en sus cuarenta años de historia. Con siete victorias en nueve jornadas, los de Sito Alonso ya están dentro de las quinielas a ocupar una de las plazas que otorgan disputar la Copa del Rey en Valencia en febrero. Pero es que, si es capaz de mantener esta progresión en el segundo tramo de la primera vuelta, puede hasta llegar al Roig Arena siendo uno de los cabezas del serie en el torneo.

DeJulius, Ennis y Forrest, del UCAM Murcia, en el Palacio de los Deportes esta temporada. / Israel Sánchez

Una gesta más para un equipo que viene de abrir un nuevo ciclo después de cerrar el que podría considerarse hasta hora el más exitoso de su historia. De ese ciclo formaron parte un Simon Birgander y un Ludde Hakanson que hoy regresan a la capital del Segura como rivales siendo dos piezas importantes en un Joventut en el que Ricky Rubio y Ante Tomic sons sus estandartes. El conjunto dirigido por Daniel Miret cuenta con el mismo balance que los universitarios hasta ahora, con siete victorias y dos derrotas, sin embargo, pese a calcar algunos de sus números, son dos estilos diferentes.

Ricky Rubio vs David DeJulius

El equipo catalán es uno de los que más asistencias reparte por encuentro, con una media de 18,3 por encuentro, aunque no muy lejos de las 17,4 de un UCAM Murcia que si algo ha demostrado es que es igual de generoso en el esfuerzo que con el balón. Uno de los aspectos que le han llevado a poder desplegar su potencial en este tramo de la competición. En este aspecto, habrá que poner especial atención al duelo entre Ricky Rubio, en su vuelta a la Penya, y un David DeJulius que está cuajando un mes de ensueño en Murcia al ser capaz de alternar su rol de director con el de su perfil más anotador, siendo el cuarto en esta faceta de la competición (15,7).

David DeJulius, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada. / Emilio Cobos/ACB Photo

Sin embargo, tampoco hay que perder de vista al escolta Cameron Hunt, uno de los máximos anotadores de la ACB en estas nueve jornadas, con una media de 15,4 puntos por encuentro, y una de las amenazas que intentará frenar el plantel de Sito Alonso en una posición en la que cuenta con un Dylan Ennis en buen estado de forma, junto al capitán Jonah Radebaugh.

No obstante, habrá que esperar hasta el último momento para comprobar si Sito Alonso podrá contar con todos sus efectivos. Y es que el conjunto universitario está pendiente de un Devontae Cacok que anda dolorido por un golpe sufrido el pasado sábado en la victoria ante el Hereda San Pablo Burgos, por lo que el pívot se encuentra entre algodones estos días -no jugó en el duelo de la FIBA Europe Cup ante el Falco húngaro- para poder estar disponible ante un rival que cuenta con uno de los juegos interiores más potentes de la ACB.