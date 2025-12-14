El UCAM Murcia de los récords vence al Joventut y ya mira a Valencia

El mejor UCAM Murcia CB de todos los tiempos continúa arrasando todo tipo de registros. Y es que ocho victorias en diez jornadas es el balance del club universitario, algo nunca visto durante su estancia en la Liga Endesa, ya le consolida en la parte alta de la clasificación de la ACB. No solo hay que mirar a los números, sino que este equipo es capaz de superar a cualquier tipo de rival que se encuentre por su camino.

El último ha sido un Joventut de Badalona (80-77) confeccionado para estar arriba y que llegaba a Murcia con el mismo balance que los de Sito Alonso. Cuarenta minutos de máxima igualdad en los que el UCAM supo rehacerse a cualquier tipo de situación, empezando por la ausencia del pívot Devontae Cacok, quien no pudo participar en el choque por una lesión que arrastra en el hombro, y después para quitarle el control del partido a un rival que trató de marcar el ritmo de inicio con el dominio de Ricky Rubio y Ante Tomic.

Después de llegar a perder por diez puntos en la primera parte, el equipo universitario supo rehacerse antes del descanso para después voltear el guion por el paso de vestuarios. El pívot Emanuel Cate y el escolta Dylan Ennis fueron los dos nombres propios de una segunda parte en la que el UCAM tiró de carácter, juego y acierto, y también sufrimiento, para imponerse en un apretado final que logró cerrar Howard Sant-Roos con dos grandes acciones.

El interior rumano supo resolver la papeleta en un día en el que todos los focos apuntaban hacia él. Sin Cacok en la convocatoria y enfrente con uno de los 'cincos' más potentes de la competición, Cate demostró que poco queda del joven jugador que se marchó de la capital del Segura hace tres años. Ahora es uno mucho más hecho, capaz de imponerse bajo los aros ante cualquier tipo de dificultad y de acabar con un 'doble-doble' de manera habitual tras firmar 15 puntos y 11 rebotes al término del choque.

Mientras tanto, Dylan Ennis fue el líder que necesitaba el UCAM cuando más sufría. El canadiense fue ese jugador incisivo que hace dos años llevó a los univeristarios a las finales de la ACB, pero también se consagró como uno de los mejores asistentes de la historia del club murciano al añadir seis asistencias más a su casillero en este partido para empezar a mirar el récord que todavía ostenta Facundo Campazzo. Con 22 puntos, la mayoría de ellos salvadores, y otros tantos definitivos para dejar tocado al Joventut, cambiaron totalmente el guion.

No obstante, ellos dos tan solo fueron la punta del iceberg de este UCAM Murcia, donde todos sus engranajes funcionaron a la perfección otra vez, pese a no ser un partido nada cómodo, en los que DeJulius, Radebaugh, Nakic o Diagne también fueron importantes para lograr la octava victoria en diez jornadas, lo que coloca a los de Sito Alonso dentro de las quinielas para sellar más pronto que tarde un billete para la Copa del Rey de Valencia el próximo febrero en el Roig Arena.

El Joventut golpea primero

Ante la ausencia por lesión de Cacok fue Cate el que partió de inicio en un UCAM Murcia que trató de imponer un ritmo muy alto de juego durante los primeros minutos. De hecho, los triples de Ennis y DeJulius, por partida doble, sirvieron para marcar territorio ante un Joventut que apenas se inquietó en el intercambio de canastas debido a Ante Tomic (11-7). Y es que el pívot, con 10 puntos en cuatro minutos y medio, tras dos triples, mermó a una defensa universitaria que no consiguió encontrar su punto exacto durante el primer cuarto (13-14). Con la entrada de la segunda unidad tampoco varió el guion. Y es que ante los problemas para cambiar y varios desajustes, el Joventut, con Ricky Rubio como líder con cinco asistencias, se mantuvo por delante con un triple del exuniversitario Ludde Hakanson (17-19). La Penya continuaba obteniendo puntos desde la pintura -hasta 14 en este cuarto- ante un UCAM que se atascó en ataque, lo que se tradujo en un parcial de 2-6 que abrió brecha en el marcador (19-25).

Ricky Rubio domina

No consiguió voltear la dinámica el conjunto univeristario durante los dos primeros minutos de un segundo cuarto con malos síntomas, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto tras haber intentado cambiar las cosas con las rotaciones (19-27). Logró romper la mala racha en la anotación DeJulius, aunque no sirvió para que el UCAM terminarse de arrancar y se sintiera cómodo en la pista (21-31). Sin embargo, apareció Dylan Ennis para convertir una canasta bajo el aro y sacar el adicional ante un Joventut que entró en bonus a cinco minutos para el descanso. Le consiguió dar un buen mordisco al marcador el equipo murciano y eso activó a un Palacio que comenzó a creer tras otra bandeja del escolta (28-31). Sin embargo, Ricky Rubio volvió a entrar en escena para desarbolar a la defensa universitaria, ya fuera anotando o repartiendo asistencias, y eso le sirvió para recuperar terreno pese a la mejoría del UCAM en este tramo (32-38).

Ennis lidera la reacción

Aguantó en defensa el equipo universitario en el inicio de una segunda parte en la que todavía le costaba coger el tono en la parcela ofensiva pese a recortar (36-38). Un triple de Hunt mantuvo al Joventut por delante, aunque el UCAM encontró la manera de seguir sacando petróleo por dentro (38-42). Fue entonces cuando Ennis se hizo con el control del partido. El escolta se sacó de la manga '2+1' para acercar todavía más a los suyos y no se cansó de brillar con su repertorio de jugadas para confirmar así la reacción de los suos al añadir otra canasta en la siguiente acción y una espectacular asistencia a Sant-Roos a la contra, que provocaron el tiempo muerto visitante (45-46). De hecho, el canadiense fue el encargado de volver a poner al UCAM por delante desde el tiro libre (47-46), pero Hunt respondió desde el perímetro (47-49). A partir de ahí se produjo un intercambio de canastas, aprovechando que ambos se encontraban en bonus, que mantuvo la igualdad con las rotaciones (53-54). Aún así, un último arreón del UCAM, con un robo de Radebaugh y una entrada de Forrest, sirvieron para hacer estallar al Palacio al término del tercer cuarto (57-54).

Un desenlace muy apretado

Los últimos diez minutos no comenzaron con buen pie para un UCAM que perdió a Raieste al cometer una rigurosa falta, su cuarta en el partido, que provocó la entrada de Nakic. De hecho, sobrevivió el equipo universitario a un largo primer minuto y fue el croata el que abrió este periodo con un triple desde la esquina. Se sumó Radebaugh también desde el perímetro, por lo que provocó el tiempo muerto de la Penya al contar ya con nueve puntos de ventaja y un parcial de 10-0 en el encuentro (63-54). Forrest mantuvo la brecha abierta desde el períemtro, al que respondió Ruzic para reducir distancia con la reacción de la Penya (66-62) y fue ahora Sito Alonso el que tuvo que pararlo. La cuarta falta de Diagne amenazó al UCAM en un momento en el que los tiros libres comenzaron a entrar en juego a falta de cinco minutos (67-64). Los universitarios, que durante muchos minutos estuvieron sin fallo en esta línea, comenzaron a perdonar. Aunque DeJulius volvió a colocar un cómodo colchón desde el triple antes de entrar en la fase decisiva (71-64).

Sant-Roos pone la sentencia

Fue entonces cuando comenzaron a saltar chispas en cada acción en una y otra canasta al subir la intensidad a la vez que el reloj avanzaba. Así fue como el UCAM se quedó sin Raieste, al cometer en ataque su quinta personal, y una canasta de Hakanson a la contra lo apretó todo en el último minuto (72-70). Sesenta segundos en los que Cate no falló desde el tiro libre y Hunt sacó el adicional en la siguiente acción (74-73). Le costó dibujar la pizarra al UCAM, pero consiguió anotar Sant-Roos debajo del aro sin oposición tras un saque de fondo y un robo del alero en la posesión del Joventut sentenció el encuentro (80-77).