El UCAM Murcia culmina la semana con victoria en Jaén

El UCAM Murcia vence al Jaén (0-3). Los de Germán Crespo lograron cerrar la semana con 3 triunfos. El equipo no falló ante los jienenses, y se mantienen a 3 puntos del líder. El equipo universitario ha conseguido pasar de la zona media a la segunda posición. El próximo domingo cerrarán el 2025 ante La Unión, y esperarán mantener la plata.

El UCAM Murcia estaba a tan solo 90 minutos de culminar una semana de ensueño. Si el cuadro universitario conseguía el triunfo, habría hecho tres de tres. La semana comenzó con la victoria ante el Xerez, para después mejorarla con su hazaña en Huelva, ganando su partido aplazado, y ahora le tocaba cerrar el ciclo, con su enfrentamiento ante el Real Jaén.

Al partido le costó arrancar, pero poco a poco, el UCAM Murcia fue cogiendo confianza y encontrando espacios. Pasado el ecuador del primer tiempo, llegó el primero para los de Germán Crespo. Pablo Hernández colgó un balón desde la izquierda, Aquino lo bajó con la cabeza y Ñito empaló el esférico. Los universitarios respiraban aliviados, porque ya habían conseguido lo más difícil, abrir el marcador.

Si conseguir el primer gol ya es una alegría, hacer el segundo es mucho más. Pues eso fue lo que sintió el UCAM Murcia, cuando vio que el cabezazo de Dani Aquino se colaba por el segundo palo. Nuevamente fue Pablo Hernández quien centró desde el perfil izquierdo. El torito se elevó para cabecear y mandar el esférico al palo más alejado del guardameta.

El segundo tiempo empezó de la mejor manera para el UCAM Murcia. Al poco de pitar, el colegiado señaló la pena máxima a favor de los universitarios. Alvarito fue el encargado de transformar el lanzamiento desde los 11 metros, y lo hizo sin ningún problema.

El Real Jaén lo tenía todo en su contra, pero aun así no bajó los brazos. El UCAM Murcia sabía que estaba muy cerca de lograr su cometido y sellar una semana perfecta. Solo tenía que hacer una cosa, defender su resultado. Aquino estuvo a punto de hacer el cuarto, pero no definió bien ante el meta. El cuadro jienense se creció en el tramo final, teniendo la oportunidad de recortar distancias, con un penalti en el 89, pero se les marchó por encima del arco.