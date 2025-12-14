La solidaridad del Fausto Vicent se une al Hozono Global Jairis

El Hozono Global Jairis se enfrenta a un doble reto este mediodía (12.00 horas) en el que buscará conquistar la sexta victoria en la Liga Femenina Endesa y a su vez conseguir el mayor número posible de juguetes para los niños y niñas más necesitados. En el partido solidario ‘Un juguete, una ilusión’, el conjunto de Alcantarilla se mide al BAXI Ferrol en un encuentro clave para aspirar a la clasificación a la Copa de la Reina.

El cuadro gallego marcha en la novena posición en la tabla tras acumular un balance de cinco victorias y cinco derrotas, el mismo que el conjunto de Alcantarilla. Está comandado esta temporada por la irlandesa Claire Melia, jugadora más valorada del equipo con un promedio de 15.6 tantos, además de Dalayah Daniels, Moira Joiner, Karolína Sotolova, Ine Joris, Karla Erjavec y las españolas Blanca Millán, Elena Rodríguez y Alba Sánchez Ramos.

El Hozono Jairis buscará olvidar el traspiés europeo, tras caer el pasado jueves ante el Athinaikos por cinco puntos de diferencia (75-80) después de llegar a ir perdiendo por 22, en un partido marcado en rojo por una buena causa. La campaña invita a los aficionados del equipo alcantarillero a entregar un juguete nuevo a cambio de una entrada para ese encuentro. El Hozono Global Jairis entregará los juguetes a las asociaciones Cáritas, Comedor Social y Hospitales Infantiles, que los distribuirán entre las familias con más dificultades económicas con la esperanza de que todos los niños puedan disfrutar de una Navidad llena de ilusión.

Además, la recaudación de la taquilla, con un precio de cinco y ocho euros por entrada, irá destinada de forma íntegra a las asociaciones que colaboran en la iniciativa. Las personas que no puedan asistir pero quieran colaborar con la iniciativa podrán realizar su aportación a través de la ‘fila cero’ solidaria.

Habrá ‘Fanzone’

Está previsto que la jornada arranque a las 11.00 horas con una ‘Fanzone’ llena de juegos y buena música, un espacio pensado para que familias y aficionados disfruten del ambiente festivo antes del partido. Tras el choque, habrá una paella solidaria, con plato a dos euros, y el camión de Estrella de Levante ofrecerá bebida a un euro para continuar recaudando fondos destinados a las asociaciones beneficiarias de la campaña.

Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcantarilla, la Federación de Peñas y la Junta de Hermandades y Cofradías, los asistentes disfrutarán de una charanga que animará la fiesta del Fausto Vicent. Por su parte, ‘Juguetes Belando’ instalará su ya tradicional carroza de juguetes a la entrada del pabellón para que los asistentes depositen los juguetes donados.