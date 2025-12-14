Una Minera en inferioridad empata ante el Extremadura

La Minera salvó los muebles en el último choque ante su afición de este año (2-2). El cuadro llanero rescató un punto frente a otro de los rivales que pelea por los puestos de la parte noble de la tabla como es Extremadura. Y lo hizo en inferioridad. Kike Carrasco dejó a los suyos con uno menos tras una dura y absurda falta a la altura de la divisoria antes de llegar a la recta final del encuentro. La expulsión espoleó a una Minera que tiró de orgullo y amor propio para remontar.

La primera parte dejó un choque vibrante en el que los llaneros llevaron la iniciativa, aunque con una preocupante falta de peligro. La ocasión más clara cayó del lado visitante. Arhoun hizo contener la respiración al Ángel Celdrán con un cabezazo ligeramente desviado. La segunda parte arrancó con el zarpazo de Barace. El capitán del Extremadura se sacó un obús teledirigido a la escuadra de Álex Lázaro inapelable para adelantar al conjunto de Cisqui. No tardó Omar Perdomo en salir al rescate por enésima vez, esta vez de gol olímpico.

La Minera olió sangre y fue a por más. Con el partido empatado, Javi Vera robó un balón en campo contrario, habilitó a Mesa y este encontró a Perdomo llegando desde atrás. Una contra de manual en apenas tres toques que demostró que la Minera es un equipo que derrocha talento y buenas ideas. Sin embargo, los cartageneros también se caracterizan por cometer errores groseros que penalizan demasiado al equipo. La expulsión de Carrasco fue un ejemplo flagrante y que ya ha ocurrido varias veces esta temporada con otros jugadores, igual de claro que el penalti que cometió Álex Lázaro. El cancerbero minero arrolló al veterano Juanmi Callejón en el primer balón que tocaba. El ariete de Motril no perdonó desde el punto fatídico y redondeó un empate que no se alteró en los minutos finales.

Con este empate, la Minera se queda tan a tiro de piedra del play off como de meterse en un lío con los puestos de abajo. La escuadra de un Checa que también acabó expulsado en el tiempo de descuento por protestar cerrará 2025 en Lebrija ante otro de los equipos de la zona ‘intermedia’ como el Antoniano.

Checa no busca refuerzos

La llegada del parón navideño no parece que traiga consigo refuerzos a la plantilla minera. Checa apuntó con rotundidad en rueda de prensa que está contento con su bloque. Sin embargo, el grupo no va sobrado de efectivos, sobre todo ante las lesiones y sanciones que han afectado al equipo en esta primera parte del campeonato. El ilusionante desembarco de Pitu promete dar alegrías a una parcela ofensiva que ha dependido demasiado de la calidad de Perdomo. La pobre aportación de Salinas o Eghosa Bello y los problemas físicos de un Roberto Alarcón ya de por sí discreto obligan a la dirección deportiva del cuadro del Llano del Beal a subir el nivel de un proyecto que aspira a codearse con los mejores y que, de momento, está un escalón por debajo.