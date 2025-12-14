El Lorca Deportiva-Águilas FC, el duelo más destacado de los equipos murcianos de Segunda RFEF

Un nuevo Lorca Deportiva-Águilas se va a disputar esta tarde a las cinco en el estadio Artés Carrasco. Un enfrentamiento que data desde hace más de 124 años y que tiene fijada la fecha en el quince de agosto con el Trofeo Playa y Sol en juego. Lo de hoy es histórico. Jamas se habían enfrentado estando ambos en la misma categoría y menos en los lugares de ascenso.

Los Lorca-Águilas valen mucho más que tres puntos, y este no iba a ser menos. Este derbi se está jugando desde hace varios días en las redes sociales. Tiene innumerables alicientes.

En el equipo aguileño está el director deportivo, Pedro Reverte, que es de Lorca. En el Lorca, el técnico Sebas López es de Águilas. Jugadores que hoy visten la camiseta lorquinista, como Carrasco, Acevedo, Inglés, Álex Peque, tienen pasado aguileño.

La directiva lorquina ha decidido que el precio de las entradas sea de cinco y diez euros. Los socios locales entran gratis.

La promoción que han sacado de un abono para la segunda vuelta más el partido del Águilas por cincuenta euros está haciendo que casi doscientos aficionados hayan retirado su carné.

En el apartado deportivo, Sebas López tiene varias dudas. No podrá contar con el lateral zurdo, Morros. Lo hará Kiko. Están tocados, Fromsa, Spinman, Juan Hernández y Acevedo.

El entrenador aguileño del Lorca ha dicho que "en el fútbol tenemos que aprender a dejar los sentimientos a un lado. Soy soy aguileño, respeto al Águilas, pero nosotros queremos ganar. Queremos olvidar el accidente que supuso perder ante el Antoniano, sobre todo por la manera que lo hicimos. El Águilas tiene un equipazo, tiene sus armas y nosotros las nuestras. El público se lo va a pasar bien".

Es muy probable que las gradas del Artés Carrasco registren la mejor entrada de la temporada. Al último partido asistieron cuatro mil personas.

El choque lo va a pitar el colegiado sevillano, Abraham Gutierrez.

El Águilas FC, a reforzar su liderato

Por su parte, el Águilas FC llega a la cita del Artés Carrasco como líder destacado del Grupo IV de la Segunda RFEF. De ahí que el objetivo de los costeros sea sumar una victoria que le permita ampliar la diferencia de puntos con el equipo lorquino, incluso un empate lo mantendría en el liderato de la clasificación. Para la cita Adrián Hernández, solo tiene la ya conocida baja del delantero Seth Vega, el resto de la plantilla está disponible, aunque algunos efectivos continúan entre algodones, como es el caso del goleador Chris Martínez. El entrenador costero podría presentar a Fer Martínez como la referencia en ataque, quien acompañará en el equipo titular a Salcedo que volverá a estar en la portería, Johan Terranova y Ángel López en los laterales, con Uri y Antonio Sánchez en el centro de la zaga; Mario Abenza e Aitor estaran en la medular; José Mas y Javi Pedrosa en los extremos y Pipo de enganche.

El equipo costero no estará solo, pues que aunque no hay ningún viaje organizado, serán números aguileños los que se desplacen en coches particulares.

El UCAM quiere el triplete

El UCAM Murcia tiene por delante el último reto de la semana. Después de cosechar dos victorias en sus últimos enfrentamientos, ahora busca la tercera ante el Real Jaén. Los universitarios han escalado hasta la segunda posición, y no quieren alejarse mucho del Águilas, que es el que lidera. El encuentro se podrá seguir a través de Web Directo, a partir de las 17:00 horas.

Germán Crespo llegaba a esta semana muy cuestionado por la irregularidad de los suyos. Sabía que no tenía mucho crédito, y que, si no hacía las cosas bien en estos tres partidos, su puesto de entrenador peligraba. De momento ha sumado dos triunfos, y ha dejado a los suyos a 3 puntos del líder.

“Está siendo una semana muy feliz para el equipo. Son 3 partidos, y es una semana de mucha carga. Hemos sacado dos partidos, uno en casa y otro fuera. Estas dos victorias nos han ayudado a creer”, comentó Juanma Bravo, jugador del UCAM Murcia, en la previa al duelo ante el Real Jaén.

Para este encuentro, Germán Crespo saltará con su once de gala. Ackermann bajo palos, Pontones y Sevila en los laterales, junto a Fer Román y Javi Ramírez en el centro de la zaga. Urcelay y Pablo Hernández en el doble pivote, con Juanma Bravo más adelantado. En el ataque, Alvarito y Ale Marín jugarán por las bandas, y Mizzian en el centro.

El Real Jaén llega en un mal estado de forma, después de perder sus últimos dos enfrentamientos. El cuadro local está en una situación crítica, ya que están en una zona peligrosa. Tan solo un punto por encima del descenso, y si siguen así, pueden acabar ahí antes de acabar el año.

La Minera, a confirmar su reacción

El Ángel Celdrán será escenario este domingo a las 12:00 (televisado por Webdirecto.com) de uno de los partidos más atractivos de la jornada, con el enfrentamiento entre la Deportiva Minera y el Club Deportivo Extremadura. Séptimos y sextos clasificados respectivamente, ambos conjuntos se encuentran a un paso de las posiciones de play off, el gran objetivo marcado desde el inicio de la temporada.

El encuentro está marcado por el aviso de lluvias durante toda la mañana en la comarca del Campo de Cartagena, por lo que puede deslucir un choque que es de enorme importancia para ambas escuadras.

El conjunto local llega a la cita en su mejor momento del último mes. Tras atravesar una racha muy negativa, el equipo dirigido por Checa ha conseguido cambiar la dinámica y encadena dos victorias consecutivas que han devuelto la confianza al vestuario. Especialmente significativa fue la última, un contundente triunfo por 0-2 ante el Atlético Malagueño, que confirmó que la Deportiva Minera ha recuperado la solidez y el nivel competitivo mostrado en el arranque del campeonato.

Para este encuentro, Checa tendrá la baja obligada de Salinas, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar en el once lo ocupará, salvo sorpresa, Óscar Zorrilla. En la parcela ofensiva, el técnico volverá a confiar en Rubén Mesa y Omar Perdomo como referencias arriba y con el hermano de Elady junto a Kike Carrasco, futbolista de Almendralejo que jugará contra ‘su’ equipo, en las bandas.

Muy distinto es el escenario que presenta el Extremadura, que aterriza en Llano del Beal inmerso en una dinámica preocupante. El conjunto azulgrana acumula cuatro jornadas sin conocer la victoria, con solo dos empates en ese tramo, una racha que le ha hecho pasar de liderar la clasificación a quedar fuera de los puestos de ‘playoff’. Esta situación ha provocado dudas alrededor del banquillo, con el futuro del entrenador en entredicho. Eso sí, el técnico en la previa se mostró muy confiado y optimista y además agradeció el hecho de no tener ya semanas con dos partidos por lo que ha podido preparar mejor el encuentro. El equipo extremeño no podrá contar con Hurtado, lateral derecho titular, expulsado la pasada jornada.

Con la moral al alza y el empuje de su afición, pese al mal tiempo que se espera, la Deportiva Minera afronta una oportunidad inmejorable para prolongar su buen momento y dar un paso firme hacia la zona noble ante un rival directo.

Reválida de nivel para el Yeclano

La Ciudad Deportiva Valverde Reina de Totana acoge este domingo, a partir de las once y media de la mañana (televisado por WebDirecto), un atractivo encuentro entre La Unión Atlético y el Yeclano Deportivo, un choque entre dos equipos llamados a estar en la zona alta y que puede marcar el rumbo de ambos en este tramo del campeonato. Será, además, el segundo partido oficial de Iván Ruiz al frente del conjunto azulgrana. Viendo dos están oficialmente ambos equipos se debe considerar un derbi, pero lo cierto es que no tendrá nada de lo que se espera de un duelo entre dos equipos de la misma región, no tendrá ese componente extra de picante, pero sí tiene el resto de condicionantes.

El Yeclano Deportivo llega a la cita instalado en la décima posición de la tabla, pero con la moral reforzada tras una victoria balsámica por 2-0 ante el Real Jaén en la pasada jornada. Un triunfo que ha devuelto la tranquilidad al vestuario del Altiplano, que hizo que el nuevo técnico entrara con buen pie y que le permite al equipo afrontar este exigente desplazamiento con ambición. No es para menos: una victoria en Totana acercaría a los azulgranas a la zona de ‘playoff’ y, al mismo tiempo, serviría para abrir distancia con los puestos comprometidos de la clasificación, algo que en esta categoría es fundamental.

Iván Ruiz recupera para este encuentro a dos piezas fundamentales como Sergio Carrasco y Borao, ambos tras cumplir sanción y con muchas opciones de regresar directamente al once inicial. La principal incógnita del técnico reside en si mantendrá el bloque que tan buen rendimiento ofreció la pasada semana o apostará por introducir variantes. Especial atención merece la posición de delantero centro, donde Babacar Fedior, suplente ante el Real Jaén pero autor de uno de los goles, apunta a entrar de inicio.

Enfrente estará una Unión Atlético que se ha mostrado muy regular durante toda la temporada y que, pese a llegar tras caer por 2-0 ante el Águilas —líder de la categoría—, continúa ocupando una meritoria tercera plaza. El equipo dirigido por José Miguel Campos ha sabido competir incluso en un contexto complicado, marcado por los continuos desplazamientos entre Málaga y la Región de Murcia.

En un choque que parece que estará marcado por la lluvia y por lo tanto por el estado del césped si cae el agua de manera intensa, Totana será escenario de un duelo que promete intensidad, ritmo y donde hay mucho en juego, especialmente para un Yeclano que quiere confirmar su reacción y dar un paso firme hacia la zona noble.