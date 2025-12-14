Liga Endesa: UCAM Murcia - Joventut, en directo

En directo: Joventut - UCAM Murcia (12.30 horas, DAZN)

*El pívot Devontae Cacok, del UCAM Murcia, es baja para este partido por una artritis postraumática en su hombro derecho, su lugar en la convocatoria lo ocupa el ala-pívot Rubén López de la Torre.

*El pívot Simon Birgander, exjugador universitario, también se perderá el encuentro al no viajar con el Joventut tras su reciente paternidad

Primer cuarto

Ante la ausencia por lesión de Cacok fue Cate el que partió de inicio en un UCAM Murcia que trató de imponer un ritmo muy alto de juego durante los primeros minutos. De hecho, los triples de Ennis y DeJulius, por partida doble, sirvieron para marcar territorio ante un Joventut que apenas se inquietó en el intercambio de canastas debido a Ante Tomic (11-7). Y es que el pívot, con 10 puntos en cuatro minutos y medio, tras dos triples, mermó a una defensa universitaria que no consiguió encontrar su punto exacto durante el primer cuarto (13-14). Con la entrada de la segunda unidad tampoco varió el guion. Y es que ante los problemas para cambiar y varios desajustes, el Joventut, con Ricky Rubio como líder con cinco asistencias, se mantuvo por delante con un triple del exuniversitario Ludde Hakanson (17-19). La Penya continuaba obteniendo puntos desde la pintura -hasta 14 en este cuarto- ante un UCAM que se atascó en ataque, lo que se tradujo en un parcial de 2-6 que abrió brecha en el marcador (19-25).

Segundo cuarto

No consiguió voltear la dinámica el conjunto univeristario durante los dos primeros minutos de un segundo cuarto con malos síntomas, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto tras haber intentado cambiar las cosas con las rotaciones (19-27). Logró romper la mala racha en la anotación DeJulius, aunque no sirvió para que el UCAM terminarse de arrancar y se sintiera cómodo en la pista (21-31). Sin embargo, apareció Dylan Ennis para convertir una canasta bajo el aro y sacar el adicional ante un Joventut que entró en bonus a cinco minutos para el descanso. Le consiguió dar un buen mordisco al marcador el equipo murciano y eso activó a un Palacio que comenzó a creer tras otra bandeja del escolta (28-31). Sin embargo, Ricky Rubio volvió a entrar en escena para desarbolar a la defensa universitaria, ya fuera anotando o repartiendo asistencias, y eso le sirvió para recuperar terreno pese a la mejoría del UCAM en este tramo (32-38).