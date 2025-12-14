El Hozono Jairis da un paso más hacia la Copa

El Hozono Global Jairis dio un paso adelante en sus aspiraciones coperas al vencer al Baxi Ferrol en Alcantarilla (81-62). Las de Bernat Canut firmaron uno de sus mejores partidos como locales de la temporada en un encuentro donde Ekh y Mosqueda-Lewis se sumaron a una plantilla que vuelve a recuperar mentalidad, físico y rotaciones de cara firmar su cita con el torneo donde defenderán el título.

Y volvieron las mariposas en el estómago y las oscuras golondrinas y el amor en los tiempos de los almendros. El Jairis volvió a enamorar con su juego en un choque que era muy importante. Todo salió bien, todo fue según el plan previsto y con esa dinámica nada podía salir mal si se tiene la cabeza, el físico y el alma puesta en el objetivo. Así el 81-62 junto a las derrotas de Joventut y Euskotren provocan que las chicas de negro dependen de ellas para lograr billete a Tarragona y tengan la opción de repetir aquellas historias de amor con la Copa de la Reina, tumbar la historia y las estadísticas y tocar el cielo con las manos.

Parece que no habíamos ido de los últimos minutos del partido europeo contra el Athinaikos. Las chicas de negro salieron muy enchufadas desde el salto inicial y aunque el Ferrol ofreció la resistencia de un buen equipo. Las primeras llegaron del lado gallego, que hizo un dos de dos en triples en sus primeros lanzamientos, pero un Jairis enrabietado empezó a carburar rápido y pronto, así con una Ayuso repartiendo magia y juego, las locales fabricaron un parcial de 9-0 para poner un +8 (20-12) y dejar los corazones arriba como hacía tiempo. Las defensas no estaban, los ataques se venían arriba y los árbitros dejaban muchos contactos, así el primer acto terminó con un buen 25-21.

No podía ser todo tan pasional, el cerebro funciona y las defensas aparecieron en los primeros instantes del segundo acto, en tres minutos cuatro puntos. Pero fue ahí, con el partido algo frío, cuando a la sueca Ekh se le calentó la mano y a golpe de triples (4 de 6 en los primeros 20 minutos) capitaneó a las suyas para sellar una máxima diferencia de +10 (39-29) que supieron mantener las locales, a pesar del daño que hacía Daniels aprovechando sus centímetros en la pintura.

Eran de los mejores momentos del equipo de Alcantarilla sanadas y recuperadas un inicio titubeante por septiembre. El juego exterior funcionó y Ekh, Lou López y Alarcón supieron poner a las chicas de negro con un +18 en el tanteo (49-31). Pero las de Lino López estuvieron a pie de pista en el descanso repasando las defensas sobre las exteriores locales. Así llegó la zona que cerró el caudal anotador de las de Canut, con un 0-8 de parcial visitante (51-42) que apretó el corazón de la parroquia del Fausto. Pero este partido tenía un hilo especial para el triple y sin Ekh o Lou López tomó el relevo Lewis, que aprovechó la buena circulación de una Mataix que sigue sumando a cada partido y mantuvo la buena renta (59-45) para acabar el tercer cuarto.

El último cuarto las chicas de negro se vistieron de poetisas y recordaron aquellos versos de juego exquisito que resonaron a los buenos momentos vividos el año pasado por estas mismas fechas. A las de Canut les salía todo bien y con una máxima diferencia de +23 (77-54) tras una penetración de Alarcón, estaba tod casi amarrado. Y es que cuando la defensa estaba fuerte, el rebote controlado, lo que permitía correr y, por eso era poco, el triple funcionaba y cumplió uno de los axiomas del baloncesto, el equipo ganador es el que hace que cinco de sus jugadoras sumen más de una decena de puntos. Alarcón, Ekh, Lou López, Massey y la temporera Mosqueda-Lewis, en su primer partido sumaron, una sexta victoria que alisa el camino para recorrer el camino que lleve a las decanas a la fase final de la Copa de la Reina y repetir ese idilio amoroso que el año pasado tuvo el Jairis con la competición del KO.

Ficha técnica

CB Hozono Global Jairis: Ayuso (9), Alarcón (10), Lou López (19), Ekh (14), Massey (10) -cinco inicial-; Prieto (4), Mataix, Lewis (11), Vonleh (4) y Alguacil.

Baxi Ferrol: Erjavec (6), Blanca Millán, Daniels (12), Jooiner (13), Joiris (5) -cinco inicial-; Alba Sánchez (3), Samson (7), Sotolova (6), Melia (8) y Rodríguez (2).

Marcador cada cuarto: 25-21, 39-29 (descanso), 59-45 y 81-62.

Árbitros: López Herrada, Ibáñez García y Domingo Villalta.

Cancha: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla. 800 espectadores.