El FC Cartagena, ante una prueba de carácter en Tarragona

El Fútbol Club Cartagena afronta este domingo a las 18:15 (televisado por La7) su último compromiso como visitante de este año 2025 en un contexto especialmente delicado. El conjunto albinegro llega al Nou Estadi Costa Daurada tras la semana más complicada en lo deportivo desde que arrancó la temporada, marcada por dos derrotas consecutivas que han dejado huella tanto en lo anímico como en el entorno. Primero fue la eliminación copera ante el Valencia (1-2) y, pocos días después, el golpe del derbi regional frente al Real Murcia (0-1), un partido que ha generado dudas y ha puesto el foco sobre la capacidad de reacción del equipo. Aunque en el duelo ante el cuadro valencianista, la sensación fue de orgullo y mala suerte, lo cierto es que la resaca del derbi hizo daño a un equipo que no compitió como se esperaba.

Esto además va unido al carrusel de noticias sobre el estacamiento del proceso de compraventa del club, ya que Alejandro Arribas y su equipo siguen sin entrar en el club y de momento debe seguir tomando decisiones la directiva que ha llevado las riendas de la entidad desde hace más de diez años.

Javi Rey, preparador albinegro, lo dejó claro en la previa: el Cartagena se mide a un rival directo, un Nàstic de Tarragona confeccionado, una temporada más, para pelear por el ascenso. En ese escenario exigente, el conjunto albinegro buscará una respuesta que vaya más allá del resultado, tratando de recuperar sensaciones y competitividad en uno de los campos históricamente más incómodos para la entidad cartagenera.

Fran Vélez, la gran novedad

En lo deportivo, el técnico del Cartagena no se plantea una revolución en el once inicial, será fiel a la línea de cambios en el once, pero no más de lo normal pese a las derrotas. Sin embargo, sí podría aparecer una novedad de peso: la posible titularidad de Fran Vélez. El central ya está plenamente recuperado y el propio Javi Rey confirmó que se encuentra en condiciones de salir de inicio, lo que convertiría su regreso en la gran noticia de la alineación.

Todo apunta a que Vélez podría ocupar el lugar de Rubén Serrano, que parte con más opciones de salir del once que Imanol Baz, mientras que Lucho García, pese a su error en el derbi ante el Real Murcia, cuenta con todas las papeletas para continuar bajo palos. El técnico mantiene la confianza en su guardameta y no se espera un relevo en la portería. Esto solo lo sabe el técnico en este momento.

Las principales dudas se concentran en el lateral derecho, en el eje del equipo y en la punta de ataque. En el carril diestro hay opciones que vuelva a la titularidad Marc Jurado por Dani Perejón. En la medular, Javi Rey valora la entrada de Edgar Alcañiz como mediocentro defensivo para reforzar el equilibrio ante un rival que ha ido creciendo con el paso de las jornadas. En ataque, Alfredo Ortuño podría recuperar la titularidad como referencia ofensiva por Chiki y se espera que Calderón o Ander Martín le quiten el puesto a un Diego Gómez que no estuvo acertado en el derbi.

Precedente muy desfavorable

El Nàstic de Tarragona llega al encuentro en séptima posición y en clara línea ascendente. Desde la llegada de Cristóbal Parralo al banquillo, el conjunto catalán ha ido asimilando su idea de juego y ya encadena cuatro partidos sin perder. La victoria por 1-2 ante el Sevilla Atlético en la última jornada ha confirmado las buenas sensaciones de un equipo que vuelve a mirar hacia arriba y que no pierde desde su visita a la Nueva Condomina, donde cayó por 3-2 ante el Real Murcia.

Más allá del momento actual, el Nàstic en general y el Nou Estadi, en particular, es un escenario históricamente adverso para el FC Cartagena. Ambos equipos se han enfrentado en 14 ocasiones oficiales entre 1998 y 2012, y el balance es claramente desfavorable para los albinegros. Tras un inicio prometedor en la temporada 1998-99, en la que el Cartagena logró imponerse tanto en casa (1-0) como en Tarragona (0-2), el conjunto cartagenero no ha vuelto a ganar al Nàstic.

Desde entonces, el balance refleja ocho victorias del equipo catalán y cuatro empates en los siguientes doce enfrentamientos, una racha que se prolonga ya durante 25 años. Además, esta será la primera visita del Cartagena al Nou Estadi en más de una década, ya que el último precedente se remonta a la temporada 2011-2012, lo que añade un componente histórico a un duelo ya de por sí exigente.

Con la necesidad de reaccionar, romper malas dinámicas y desafiar la historia, el FC Cartagena se enfrenta en Tarragona a una prueba de carácter. Un partido para demostrar que es candidato a todo.