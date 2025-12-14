ElPozo Murcia sigue en estado de gloria y vence a Valdepeñas

ElPozo Murcia consigue ganar a Valdepeñas (3-5). El cuadro murciano, como tantas otras veces, ganó porque tenía que ganar. Los de Josan González no estuvieron brillantes del todo, ya que sufrieron mucho con la presión alta de Valdepeñas. Edu Sousa fue la pieza clave para evitar que los locales hicieran más goles. El que sí estuvo afortunado de cara a portería fueron los murcianos, que lograron anotar 5 dianas. ElPozo Murcia sigue liderando en la clasificación, y ya esperan al Barcelona para finalizar el 2025.

Cuando arranca un encuentro de ElPozo Murcia, todo el mundo se pone en lo peor y se imagina que en ese duelo puede acabarse esa racha tan positiva, que llevan manteniendo desde la segunda jornada. En esta ocasión, el Valdepeñas quería ser el verdugo de los murcianos, aunque estos tenían otros planes en sus cabezas.

En el arranque, el conjunto local fue el que saltó con una marcha más. Valdepeñas arrinconó a los murcianos desde el primer minuto, algo que dejó descolocados a los de Josan González. Si no llega a ser por Edu Sousa, el encuentro hubiera empezado con ventaja para los locales. El meta luso volvió a demostrar que es uno de los mejores porteros de la competición, y atajó esas primeras llegadas de Valdepeñas.

Dentro de ese gran inicio de locales, volvió a aparecer la fortuna de ElPozo Murcia, que, como en otras ocasiones se había comentado, se había afianzado a ganar, no a jugar bien. Gadeia sacó un disparo desde la parte izquierda, el cual se fue envenenando. Hasta tal punto, que rebotó en un defensa y se acabó colando. El meta intentó sacar esa pelota, pero ya había rebasado la línea de gol.

Una vez que ElPozo Murcia consigue su primer gol, el resto ya viene rodado. Seguía sin mostrar una excelente versión. Estaban siendo un equipo sólido, pero que sufría mucho con la presión del rival. Aun así, Dener consiguió hacer el segundo para los suyos, tras una jugada a balón parado. Valdepeñas, después del tanto, consiguió la réplica. Alberto pudo batir a Edu Sousa y recortar distancias para los suyos.

El comienzo de los segundos 20 minutos se asemejó mucho a los primeros minutos del encuentro. Valdepeñas salió a atosigar a los murcianos y a buscar el gol del empate. El problema para el cuadro local fue la presencia de Edu Sousa bajo el arco. El meta luso fue pieza clave para mantener la ventaja de los suyos.

Cuando Valdepeñas bajó el ritmo, ElPozo Murcia aprovechó para poner mar de por medio en el marcador. Álex García apareció en el segundo palo para rematar el balón que le puso Adrián Rivera desde la línea de banda. Minutos después, el mismo Álex García volvió a estar en el palo, para cazar el rechace a la vaselina de Rafa Santos. El balón entró con algo de fortuna, ya que los defensas se hicieron un lío al despejar.

Valdepeñas no se vino abajo y buscó volver a meterse en el partido. Álex Fernández, desde el costado zurdo, dribló a Rafa Santos y sacó un zapatazo al palo más largo. Edu Sousa no pudo evitar que ese balón se colara en el fondo de las mallas. EL cuadro de Marlon Verdasco se volvía a poner a dos de distancia, cuando restaban 6 minutos para el final del partido.

El final del partido fue un intercambio de golpes entre ambos equipos. Adrián Rivera hizo el quinto para los suyos, con un disparo desde su campo, aprovechando el portero jugador de Valdepeñas. Segundos después, Silveira volvió a sumar para los suyos, con un gran zapatazo desde la frontal.

El encuentro acabó con victoria para los de Josan González, que sigue liderando la clasificación. El nivel de ElPozo Murcia no baja y sigue manteniendo sus victorias, a pesar de no mostrar un gran fútbol. Solo le queda la visita del Barcelona para finalizar el año, y buscará hacerlo con victoria.