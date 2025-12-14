ElPozo Murcia, a prolongar en Valdepeñas su buena racha

ElPozo Murcia vuelve a la competición después de una semana de ensueño. Los murcianos se coronaron en el derbi regional, para después triunfar en la Copa del Rey. Ahora, que ya saben que será el Barcelona su próximo rival en la competición del KO, quieren llegar en buena forma a ese duelo. Para ello, tienen que empezar ganando hoy al Valdepeñas. El encuentro se podrá seguir, a través de LaLiga Plus, a partir de las 13:00 horas.

El cuadro murciano sigue dominando en la competición doméstica. Desde la primera jornada, no han vuelto a perder ningún partido, y tan solo han concedido dos empates. Josan González está demostrando que era una de las claves, que necesitaba este club para volver a ser un digno candidato a todos los títulos.

De momento, la cosa parece funcionar en el Palacio de los Deportes de Murcia. Los jugadores están muy comprometidos con el proyecto, dejándose la piel en todos los duelos. Eso sí, la eficiencia de este equipo se tendrá que ver en los momentos cruciales. No sirve de nada liderar durante toda la fase regular, para luego caer a las primeras de cambio en los play off. Josan González va a tener que trabajar mucho esa faceta mental, para que cuando llegue la hora, todos estén mentalizados.

"Valdepeñas está haciendo una grandísima temporada. Sobre todo, en resultados cortos, por la mínima. Está sacando un gran rendimiento a una plantilla que tuvieron que confeccionar muy rápido", comentó el técnico de ElPozo Murcia, Josan González, que analizó al conjunto de Valdepeñas.

El cuadro al que se medirá ElPozo Murcia, Valdepeñas, llega en una buena dinámica. Ocupa la quinta posición del campeonato, a tan solo 3 puntos del tercer puesto. Sigue vivo en la Copa del Rey, donde eliminaron al Alzira, y ahora esperan a Noia Portus en la siguiente eliminatoria. Cayeron derrotados en su último duelo liguero, ante Inter Movistar, pero habían acumulado 4 victorias consecutivas.