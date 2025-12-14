El Desafío Cimas de Blanca Trail se consolida con su segunda edición

El Club Deportivo Blanca Telecanal2, organizador en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, ha consolidado en solo dos ediciones el Desafío Cimas de Blanca, una prueba disputada en un jornada desapacible por la lluvia en sus prolegómenos, pero que durante el transcurso de la carrera dio un respiro a los cerca de 600 participantes, apareciendo de nuevo solo al final de la mañana.

Tres eras las distancias competitivas (10K, 16K y 25K) más otra no competitiva para senderistas, y el contacto con la naturaleza en un entorno privilegiado, como es el entorno del Azud de Ojos, que hizo las delicias de los participantes, que disfrutaron y sufrieron a partes iguales, mostrando el compañerismo y la solidaridad de carrera en sus participantes, que no dejaron en todo momento de animarse unos a otros si se percataban de algún signo de debilidad en las duras subidas de esta estupenda carrera.

David Serrano y Gloria Rodríguez, en la prueba cota

En la prueba corta (10K), los vencedores por categorías fueron: en sub-23, Rocío Molina (1h.25:00) y Miguel Requena (51:31); en sénior, Gloria Rodríguez (54:08) y José María Mora (47:27); en Veteranos A, Amparo García (58:11) y David Serrano (45:11); y en Veteranos B, Helena Sager (1h.11:29) y Juan José Rodríguez (51:51). El podio absoluto masculino lo coparon David Serrano, Francisco Aparicio y Juanjo Ortiz; y el femenino, Gloria Rodríguez, Amparo García y Marieta Cano.

Laura Ruiz y Raúl Garrido dominan la carrera de 16K

En la prueba media sobre una distancia de 16 kilómetros, con un recorrido un poco más exigente, el cuadro de vencedores quedaría de la siguiente manera: sub-23, Alejandro Villa (1h.12:54); en sénior, Carmen Saura (1h.38:48) y Raúl Garrido (1h.05:50); Laura Ruiz (1h.23:44) e Ismael Bleda (1h.08:59), en veteranos A; Greet Van Den Schoor (1h.40:46) y José Carlos Montesinos, en veteranos B; y Pepe Gálvez (1h.31:48), en veteranos C. El podio absoluto masculino estuvo compuesto por Raúl Martínez, Ismael Bleda y Carlos Mendoza; y el femenino, por Laura Ruiz Guillén, María José Matencio y Gema Contreras.

Un espectacular recorrido en los 25 kilómetros

La prueba reina, sobre una distancia de 25 Kilómetros, fue la primera en ponerse en marcha con cerca de 100 inscritos que desafiaron las primeras gotas de lluvia de la mañana, pero que a los pocos minutos cesaba y disputaban la carrera pasando por el Mirador del Martillo, Collado de la Corona, el Mirador de la Navela, la Ermita de San Roque y la Sierra de la Solana hasta dirigirse al Castillo de Blanca para afrontar la llegada a meta. El cuadro de vencedores quedaría de la siguiente forma: Pablo López (2h.38:33), en sub-23; en sénior, Isabel Rubira (2h.51:55) y Juan Miguel Conesa (2h.02:55); en M35, Gema Alonso (2h.57:38) y Pedro José Belmonte (2h.05:55); en M40, Lucía Franco (2h.40:07) y Luis Morata (2h.02:14); en M45, Mayte Alfaro (2h.43:32) y Juan Torralba (2h.12:35); en M50, Elena Calmache (2h.55:24) y Pedro José Orcajada (2h.11:30); en M55, Inmaculada Giménez (3h.06:18) y Jesús García (2h.12:06); y en M60, Susana Abad (2h.49:09) y Juan Francisco García (2h.48:35). El podio masculino absoluto tuvo como protagonistas a Luis Morata, Joan Goodey y Juan Miguel Conesa; y el femenino, Lucía Franco, Mayter Alfaro y Sonia Ros Noguera.