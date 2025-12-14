Cris Martínez da la victoria al Águilas en un flojo derbi ante el Lorca Deportiva

El Águilas FC se llevó los tres puntos del derbi ante el Lorca Deportiva merced a un solitario tanto marcado en los instantes finales por Cris Martínez (0-1). En un partido mediocre y muy igualado, tuvo que aparecer la figura de un goleador, que con su octavo tanto, dio la victoria a su equipo cuando ninguno de los contendientes lo merecía.

Ni la alerta naranja por intensas lluvias frenó a los cuatro mil aficionados que se dieron cita en el Artés Carrasco, cuyo terreno de juego estaba casi perfecto, algo resbaladizo pero lejos de ser una excusa de mal pagador. La rivalidad palpada antes del partido en las redes sociales se pudo ver en las gradas donde se dieron cita numerosos aficionados costeros en la grada lateral. Pese a los cánticos, algunos desagradables, por parte de ambas aficiones, todo transcurrió con normalidad.

De inicio fue el Águilas el que quiso tener más protagonismo con el balón. De hecho, fueron los visitantes los primeros en avisar. Apenas dos minutos de juego, tras varios rechaces dentro del área local, remató Fer Martínez, pero respondió Fran Árbol con una buena parada, abajo. A los once minutos, el Lorca pudo marcar. Gran jugada del ex del Águilas, Juanma Acevedo por la izquierda, buen centro y Naranjo, solo, en el área pequeña, libre de marca, remató de cabeza, fuera. Muy clara la ocasión.

El juego entró en una fase de aburrimiento. Ningún equipo tenia ni el control del juego ni del balón. Nadie daba dos pases seguidos y las precauciones defensivas cada vez eran mayores. El fútbol control se imponía y los jugadores estaban mas preocupados de no cometer errores que otra cosa.

En el inicio del segundo tiempo solo el técnico local movió ficha. Sebas dejó a un inédito Gabri López en el vestuario y dio entrada a Álex Peque. Los demás, los mismos. En el minuto cincuenta y cinco llegó una aproximación peligrosa del Águilas. Centró pasado Terranova, tocó en el segundo palo Fer Martínez y Morros de cabeza, salvó lo que parecía un gol cantado.

Pasaban los minutos y el juego no subía de nivel, pero si la tensión. Todo por decidir y ningún error en las defensas. Sin noticia de los delanteros. Sin embargo apareció la figura del goleador, Cris Martínez. Él solito se lo fabricó todo. Estaba mas solo que la una, robó la cartera a los centrales, los dejó sentados, y de un derechazo batió a Fran Arbol. La única ocasión muy clara del partido la resolvió un goleador en el segundo balón que tocó.

El Lorca pudo empatar en el descuento, cuando el balón pasado tras córner, se estrelló en la madera. Eran los arreones finales, aunque nada se movió.