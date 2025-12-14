Fútbol
El Cieza se estrella contra un muro en Ciudad Jardín
El líder no pasa del 0-0 ante el Cartagena B, pese a tener varias ocasiones claras y estar más de un cuarto de hora con un futbolista más en el verde
El Club Deportivo Cieza, líder de la categoría, se topó con un auténtico muro en Ciudad Jardín y no pasó del empate sin goles ante un Cartagena B que, pese a su delicada situación, firmó uno de sus partidos más sólidos de la temporada. El conjunto espartero, que llegaba con la intención de imponer su dominio, fue incapaz de derribar el entramado defensivo del filial albinegro.
El equipo dirigido por Ranko Despotovic asumió el protagonismo desde el inicio y tuvo las mejores ocasiones en la primera mitad, pero se encontró siempre con una defensa bien plantada y ordenada. El Cartagena B, consciente de sus limitaciones y de su mala racha supo cerrar espacios y anular las principales virtudes ofensivas del líder.
Tras el descanso, el filial cartagenero dio un paso al frente. Adelantó líneas, ganó intensidad y, además de frenar las llegadas visitantes, comenzó a pisar el área de Gallego, equilibrando un encuentro que ya se movía en parámetros de máxima igualdad.
El escenario se volvió todavía más exigente para el Cartagena B en el minuto 75, cuando Pepe fue expulsado tras ver la segunda cartulina amarilla por una entrada a destiempo lejos de su portería. Con un hombre más, el Cieza volcó el juego sobre el área local y dominó con claridad el último cuarto de hora, pero volvió a chocar una y otra vez contra la solidez defensiva cartagenera y su falta de acierto de cara a gol.
El marcador no se movió y el reparto de puntos permite al Cieza mantenerse como líder de la categoría, con cuatro puntos de ventaja sobre el Olímpico de Totana, aunque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad. El Cartagena B, por su parte, suma un punto de mérito, sigue fuera del descenso y demuestra que, al menos en Ciudad Jardín, es capaz de levantar un muro infranqueable incluso ante el líder.
