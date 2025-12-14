El Caesa Cartagena, ante la ocasión de voltear su dinámica

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto, tres semanas después de su último partido y habiéndose incorporado recientemente a su plantilla el base escolta Jordan Davis, el base Kobe Webster y el pívot Chayce Polynice, retomará la competición este domingo en Mallorca tratando de eludir el faroillo rojo de Primera FEB.

El choque frente al Palmer Basket Mallorca Palma, de la undécima jornada del campeonato en la segunda categoría nacional, comenzará a las seis de la tarde en el pabellón Son Moix de Palma y el cuadro dirigido por Félix Alonso lo afrontará ya sin el base finlandés Teemu Suokas, quien este viernes rescindió su contrato.

Cartageneros y baleares, decimosextos y decimoséptimos, son los dos últimos clasificados, los visitantes con dos victorias y siete derrotas y los locales siendo colistas habiendo ganado sólo uno de sus nueve encuentros.

El Caesa tiene, además, la peor racha abierta de la competición con seis reveses seguidos, el último de ellos con un 90-71 en la cancha del Caja Rural CB Zamora el pasado 22 de noviembre. Luego hubo parón por partidos internacionales de selecciones y en la décima fecha liguera al Caesa le tocó descansar Mientras, los baleares cayeron en sus tres últimos compromisos, el más reciente por 64-68 frente al Movistar Estudiantes.

"Es mucho tiempo sin competir, 22 días desde el partido de Zamora, y lo negativo es perder el ritmo competitivo pero lo bueno es que este parón nos sirvió para hacer una mini pretemporada introduciendo en la dinámica del equipo a los nuevos jugadores que llegaron y se adaptaran. Estoy satisfecho por ello y creo que aprovechamos el tiempo", indicó Alonso.

El técnico leonés se refirió a los recién llegados. "Jordan está evolucionando físicamente aunque aún está lejos de su mejor versión y Kobe nos dará creación y anotación, de lo que adolecíamos en la posición de base, y Chayce a nivel físico y de energía también nos puede ayudar bastante", dijo alguien que se enfrentará al que fue su equipo.

"Mallorca es mi segunda fase pues pasé allí tres temporadas bonitas y logramos disputar una final de ascenso aunque seguramente no es el mejor escenario por la necesidad que tenemos ambos", apuntó.

Por otra parte, en Segunda FEB, dentro del grupo Este, el Ciudad de Molina Basket jugará este domingo en la pista del Spanish Basketball Academy de Madrid. El partido, de la undécima jornada en el tercer escalón estatal, se disputará en el polideportivo Ideo de la capital del país a la una de la tarde.

El equipo entrenado por Carles Miñana cayó por 68-65 este miércoles en la pista del Club Esportiu Bàsquet Llíria valenciano y, tras esa derrota, es el duodécimo y antepenúltimo clasificado con tres partidos ganados y siete perdidos. El rival de turno es el octavo con un bagaje de 5-5 y viene de caer por 71-64 en la cancha del Sol Gironès Bisbal Bàsquet.