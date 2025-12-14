Broche de oro del deporte regional con Carlos Alcaraz y Ana Carrasco

El Hotel Nelva de Murcia acogió el pasado jueves una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento, en la que se puso en valor el trabajo, los éxitos y la trayectoria de los deportistas y entidades que han marcado el año 2025.

Foto de familia de la gala de los Premios al Mérito Deportivo de la Comunidad Autónoma. / APDRM

El protagonismo principal recayó, una vez más, en Carlos Alcaraz Garfia, quien se consolidó como el gran referente del deporte murciano y español. Por segundo año consecutivo no quiso faltar a los Premios al Mérito Deportivo de su tierra demostrando, una vez más, su identidad y orgullo con la Región de Murcia. El número 1 del mundo recibió el galardón a mejor deportista masculino, un reconocimiento que revalida tras una temporada histórica en la que sumó ocho títulos, entre ellos los dos Grand Slam, París y Nueva York, US Open y número 1 del mundo. El premio le fue entregado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien destacó su ejemplo para las nuevas generaciones y su papel como embajador de la Región de Murcia.

Carlos Alcaraz recibió el galardón a mejor deportista masculino. / APDRM

En categoría femenina, la piloto ceheginera Ana Carrasco Gabarrón volvió a situarse entre la élite del deporte regional al recibir el premio a mejor deportista femenina. La motociclista, pionera en su disciplina y referente internacional, fue reconocida por sus resultados y su constancia en la alta competición. El galardón le fue entregado por el director de Innovación y Estrategia Sostenible de Primafrio, Adrián Valverde, que subrayó su importancia en la visibilidad del deporte femenino y la importancia de algunas veces hacer «oídos sordos» para pelear por tus sueños.

Ana Carrasco recibió el premio a mejor deportista femenina. / APDRM

La cantera deportiva también tuvo su espacio con el premio al mejor deportista menor de 18 años, entregado por Hugo Lorente, director de El Corte Inglés, para el joven piloto de Moto3 Máximo Martínez Quiles, murciano de 17 años, que completó una sobresaliente temporada como debutante en el Mundial. Un joven que demostró que no sólo es valiente encima de una moto, sino también ante los micrófonos con mucho desparpajo.

Máximo Quiles, mejor deportista menor de 18 años. / APDRM

En el ámbito de los banquillos, el hispano-brasileño Eduardo Sao Thiago Lentz ‘Duda’, técnico del Jimbee Cartagena Costa Cálida, fue elegido mejor entrenador después de llevar al conjunto cartagenero a conquistar tanto la Liga como la Supercopa de España por segundo año consecutivo. El Jimbee, además, fue distinguido como mejor equipo de la Región, no solo por sus títulos nacionales, sino también por la medalla de bronce lograda en su estreno internacional en la Liga de Campeones. El premio como mejor equipo fue entregado por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, y a Duda por la directora de Banca Premier de Caixabank de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Noemí Galiana.

Representación del Jimbee Cartagena, premiado a mejor equipo. / APDRM

Otro de los grandes momentos de la noche lo protagonizó el Hozono Global Jairis Alcantarilla, premiado por la gesta deportiva del año tras su inolvidable conquista de la Copa de la Reina de baloncesto. El premio lo recibieron de manos de la alcaldesa de su municipio, Paqui Terol.

La emotividad llegó con el reconocimiento a la trayectoria deportiva de Juanjo Angosto Hernández, ex portero de ElPozo Murcia Costa Cálida FS y de otros de los mejores equipos de España así como de la Selección Española, que se retiró en junio tras una dilatada carrera cercana a los 40 años. El premio le fue entregado por el vicepresidente de la Asociación de Prensa Deportiva de la Región de Murcia (Apdrm), Pedro Julio Zafra.

Se reconoció la trayectoria deportiva de Juanjo Angosto. / APDRM

También se distinguieron el evento deportivo más destacado, un reconocimiento compartido entre la OceanRace Europa, con escala en Cartagena, y el Rally Tierras Altas de Lorca. Alberto Vegara de Compralaentrada hizo entrega al promotor del evento, Patricio Rosas Martínez, y al concejal de Deportes de Cartagena, José Martínez Hernández. Mientras que Jesús Hidalgo, jefe de Fábrica Estrella de Levante, entregó el premio a José Mulero Peñas, presidente del Club Automóvil Club de Lorca, y al concejal de Deportes de Lorca, Juan Miguel Bayonas.

La mejor labor de gestión deportiva recayó en el club Ciudad de Molina Basket. El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso Hernández se lo entregó a Joaquín García Box, presidente del club, Ciudad Molina Basket; mientras que el premio de I+D+i fue otorgado al Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, por su aportación científica y tecnológica al deporte de élite, entregado por la presidenta de la Apdrm, Carmen Riansares.

La mejor labor de gestión deportiva recayó en el club Ciudad de Molina Basket. / APDRM

En el apartado de premios especiales, se rindió un sentido homenaje al joven motociclista Borja Gómez Rus, fallecido a los 20 años durante un entrenamiento en Magny-Cours. También se recordó a los presidentes de federaciones fallecidos en el ejercicio de su cargo: Jesús Cano Belchí, Ginés Olmo Vera, Manuel Ruiz Alarcón y José Antonio Solano Campello.

Se rindió un sentido homenaje al joven motociclista Borja Gómez Rus. / APDRM

La gala reservó un espacio de reconocimiento para los fundadores de la Apdrm —José Antonio Ruiz Vivo, Francisco Guzmán Pérez, Pedro Adolfo Campoy Copado, Pedro Ruiz Morales y Benjamín Abellán Segovia— y para los socios más veteranos aún en activo: José María Falgas Martínez, José María Pallarés Ripalda y Jesús Yelo Gómez. Ambos premios fueron entregados por el directivo de la Apdrm, José Antonio Vera y Vicente Luis Cánovas, asociado de la Asociación.

La gala reconoció a los fundadores de la Apdrm. / APDRM

Finalmente, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) recibió un homenaje especial por su centenario, un siglo de aportación al deporte regional que fue celebrado con orgullo por toda la comunidad atlética. Su presidente, Antonio J. Bermúdez Cutillas, recibió el premio del director creativo de la UCAM, Juan Pablo Mendoza.

Con un público entregado a la actuación del grupo musical Claim, la gala volvió a subrayar la fortaleza, diversidad y proyección del deporte murciano.