El Sabadell desacelera al Real Murcia

Dentro de los equipos que pelean por el ascenso hay dos grupos, y este sábado el Sabadell se encargó de dejar claro al Real Murcia que está en el segundo escalón. Y es que, ante el segundo rival de play off, los murcianistas pincharon en hueso. Si hace una semana conquistaban el derbi frente al FC Cartagena; esta jornada han visto frenada su magnífica trayectoria (0-1).

Después de seis encuentros sin perder en liga, los mismos que había dirigido Adrián Colunga, el Real Murcia hincó la rodilla. Lo hizo en Nueva Condomina ante el segundo clasificado. Un gol de Priego en el minuto 7 fue suficiente para un equipo arlequinado que mereció mucho más durante gran parte del choque, pero que sufrió y mucho en los minutos finales. Porque el Real Murcia perdió, pero el Real Murcia, a diferencia de otras derrotas, no bajó los brazos. Lo único que se sintió inferior a un equipo arlequinado que, impulsado por su gran labor defensiva, está haciendo una primera vuelta casi perfecta.

La derrota baja a la tierra a un Real Murcia que llegaba imparable a este final de año. Con 23 puntos se quedan los granas, situados en un segundo peldaño de la lucha por el ascenso, porque ahora mismo el grupo de cabeza está un paso por encima de los de Colunga. Con 29 aparecen el Sabadell y el Europa, uno menos que el líder Atlético B, que juega este domingo ante el Sevilla Atlético.

La condena llega pronto

Era el Sabadell un hueso duro de roer. Lo dice su posición de privilegio en la clasificación y lo dice su fortaleza defensiva. De hecho, solo han perdido los arlequinados un partido en lo que va de temporada. Pero si hay que enfrentarse a un rival de ese nivel, mejor hacerlo en un momento ascendente, y eso pensaban los aficionados del Real Murcia antes del partido. Después del subidón vivido en el derbi, donde se confirmó que los granas andan en estado de gracia, era el momento ideal para enfrentarse a otro de los gallitos de la liga. Sin embargo, las sensaciones fueron totalmente las contrarias a las del Cartagonova. Y todo porque sucedió todo lo contrario que lo que se vivió al otro lado del Puerto de la Cadena.

Si en el clásico regional, el Real Murcia supo aprovechar sus buenos minutos iniciales para adelantarse en el marcador; este sábado, en Nueva Condomina, fue el Sabadell el que mejor salió al campo, y no tardaron en aprovecharlo. Solo necesitaron siete minutos para adelantarse en el marcador. Fue Priego el encargado de inventarse una volea que se envenenó al rozar en la pierna de Alberto González, haciendo imposible el milagro de Gazzaniga.

En siete minutos ya ganaba el Sabadell, un Sabadell que en el minuto 4 ya había obligado a intervenir, también por medio de Priego, al meta grana. Un Sabadell que consiguió quitarle el halo de invencible que se había ganado en las últimas semanas el equipo de Colunga. Y es que los arlequinados bajaron a la tierra a los murcianistas. Es verdad que los de casa intentaron reaccionar justo tras el gol, es real que Ekain tuvo una clarísima que se marchó pegada al palo tras una gran combinación de Isi y Real; es verdad que Pedro Benito pudo hacer daño a balón parado, pero también es cierto que al descanso, visto lo visto, a los visitantes el marcador se le quedaba corto, viendo los méritos que hicieron ante la portería de Gazzaniga.

Ni la victoria en el derbi permitió a los titulares en el Cartagonova tener continuidad. Se siente Colunga poderoso gracias a los resultados, y el técnico no duda en mover cosas cada semana. No hay jornada que no sorprenda, y si hay movimientos que no esperaba nada, este domingo se atrevió a destrozar todos los pronósticos. Y es que Flakus se quedaba en el banquillo. Y sin el esloveno, el Real Murcia jugó sin un delantero referencia, conformándose con Ekain o Pedro Benito. Palmberg y Real eran las otras novedades en un once muy agitado en ataque, pero que mantenía la fórmula en defensa.

Palmberg, el señalado

Se ha ganado Colunga hacer lo que crea conveniente. Nadie le va a reprochar nada ahora mismo. Pero ante el Sabadell, la apuesta le salió rana. De hecho, él mismo se dio cuenta incluso antes del descanso. Porque para sorpresa de todos y para cabreo de Palmberg, en el minuto 34 hizo el asturiano el primer cambio. Un cambio que no era obligado, un cambio que era por decisión técnica. Fue Palmberg el que pagó los platos rotos, fue el que recibió el castigo que debería ir dirigido para Colunga. A la vez que Palmberg se marchaba al banquillo cabreadísimo, Flakus saltaba al campo.

Gazzaniga, salvador antes del descanso

Ni le salió a Colunga la apuesta inicial, ni le funcionó la rectificación. Y es que en el tramo final de la primera parte, el Sabadell fue muy superior. Si los arlequinados no se marcharon al vestuario con una ventaja mayor fue por las intervenciones de Gazzaniga. Hasta dos salvó el meta grana en los últimos instantes. Pero no fue el único que tuvo que salir al rescate. A Jorge Mier también le tocó frenar a Joel en otra clarísima y Bonaldo, solísimo en el área, no estuvo fino en el remate de un córner.

Ni con Palmberg, ni con Flakus. Porque el Real Murcia se marchó al descanso pidiendo a gritos que el colegiado pitase y después de 45 minutos en el que no había sido capaz de acumular ni un tiro entre los tres palos.

Si parecía claro que Colunga se había excedido en tocar por tocar, el propio técnico asturiano se empeñaba en confirmar que no había tenido su día a la hora de elegir el once. Porque a la vuelta de vestuario ya había agotado otro cambio. Esta vez fue Juan Carlos Real el que se quedaba fuera, dejando su sitio a Álvaro Bustos.

No cambiaron las cosas en el inicio de la segunda parte. Con el Sabadell muy bien plantado en el terreno de juego, sabiendo lo que hacer gracias a la ventaja que le daba el gol Priego y ganado la mayoría de batallas gracias a su exigente presión, el Real Murcia se veía demasiado acorralado, sin capacidad de hacer daño al meta Fuoli.

Para suerte del Real Murcia, lo único que le fallaba al Sabadell era el acierto de cara a puerta. Era muy culpable de ello Gazzaniga, pero en el minuto 60 fue el larguero el que se alió con los murcianistas al escupir un balón de Ripoll tras el lanzamiento de una falta por una mano de Alberto González que revisó el colegiado en la pantalla.

Fuoli se hace grande

Fue a partir del minuto 70 cuando se vio una pequeña reacción del Real Murcia. La tuvo Flakus tras un gran pase al hueco de Pedro Benito, pero Fuoli se hizo grande en el área para evitar el gol del esloveno. Y en el 75, lo intentaron los murcianistas a través del VAR. Gastaba Colunga su segunda tarjeta azul para mandar al colegiado a la pantalla al considerar que en un córner, Héctor Pérez había sido derribado en el área. En las imágenes se vio el agarrón, sin embargo el árbitro consideró que no era suficiente para señalar pena máxima.

Antes de todo eso, el asturiano había realizado el tercer cambio, apostando por Alejandro Meca, futbolista del filial, que aparecía en el campo para jugar por delante de David Vicente. Ya en el 83 saltarían al terreno de juego Cristo Romero y Pedro León, como las últimas balas para intentar sacar algo positivo de un partido que se había puesto cuesta arriba desde el principio.

La tiene Alejandro Meca

Cargó el Real Murcia el área a falta de cinco minutos para asediar al Sabadell a base de centros. La tuvo Alejando Meca para empatar. Centraba Cristo Romero y el jugador del filial se elevaba para rematar, obligando a Fuoli a sacarla sobre la línea (88).

Hasta nueve minutos se añadieron, y el Real Murcia tenía que conseguir que esos minutos se le hicieran muy largos al Sabadell. Pero fue todo lo contrario. No supo aprovechar el conjunto grana ese tiempo extra. Se sintió cómodo el Sabadell, confirmando una victoria que les mantiene en la cabeza de la tabla y condenando a un Real Murcia que no fue capaz de encontrar una grieta en la defensa arlequinada.