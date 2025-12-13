El Real Murcia, a que el ritmo no pare ante el Sabadell

La famosa ‘cuesta de enero’ se ha adelantado un mes en Nueva Condomina. Aunque el ‘Tourmalet’ ponía a temblar a cualquiera en el Real Murcia hace solo unas semanas, ahora, con un equipo grana rompiendo todos los límites de velocidad en el Grupo II de Primera RFEF, es el conjunto murcianista el que da miedo. Y más después de su gran victoria en el derbi frente al FC Cartagena, un triunfo de caché que además le permite alargar a seis los partidos sin perder en liga -ocho si contamos las dos citas coperas que han superado los murcianos-.

Y si en el derbi el Real Murcia daba un golpe sobre la mesa, confirmando que su gran momento no es flor de un día, esta noche en Nueva Condomina, el equipo de Adrián Colunga tendrá otro examen de nivel. Si hace una semana se enfrentaba al FC Cartagena, afianzado lo que va de primera vuelta en puestos de play off; hoy recibe en casa a un Sabadell que, con 26 puntos, aparece en la segunda posición. Además, los arlequinados son el segundo mejor visitante, gracias a los 12 puntos que han sumado en 7 salidas. No hay estadística negativa para los catalanes. De hecho, solo han perdido un partido en estas quince jornadas, y fue el pasado 28 de noviembre en el campo del Europa (2-0).

De ahí que el triunfo sea tan importante para el Real Murcia. Y es que ganar al Sabadell seguiría elevando el prestigio de los de Colunga y lo haría justo antes de que el jueves el Betis visite Nueva Condomina en la tercera ronda de la Copa del Rey.

No solo eso, de conseguir los tres puntos, los murcianistas igualarían los 26 de los catalanes, poniéndose a tiro del liderato, a la espera de lo que haga el Atlético B en su partido de mañana domingo frente al Sevilla Atlético. Ahora mismo, los rojiblancos dominan claramente la clasificación con 30 puntos, cuatro más que Sabadell y Europa, y hasta siete de diferencia con los murcianistas. Reducir esa brecha todavía amplia respecto a los de Fernando Torres es otro de los objetivos del Real Murcia en un tramo final de año al que le resta dos partidos -después del Sabadell, el Europa también visitará NC-.

Moyita, otra semana fuera

Habrá que ver si esta noche, para recibir al Sabadell, Adrián Colunga mantiene el once que se impuso al FC Cartagena en el derbi. Lo normal es que no haya cambios en la retaguardia. Alberto González, que regresaba al equipo hace una semana, liderará una zaga en la que Héctor Pérez sigue acaparando titulares, y más después de meter el gol que dio la victoria a los murcianistas en el derbi. David Vicente y Jorge Mier, en un gran momento de forma, aparecerán en los laterales.

La incógnita está en el centro del campo. Moyita sigue siendo baja y, por lo que dijo ayer Colunga, van a pasar varias semanas para que volvamos a ver al ex del Castellón. Si el técnico mantiene el esquema usado en Cartagena, Isi Gómez y Antonio David cogerían el mando, con Ekain por delante. La otra opción, que también ha dado resultado al asturiano, es reforzar esa zona media con la entrada de Sekou, eliminando al mencionado Ekain o a Álvaro Bustos de la partida.

En ataque, lo normal es que aparezcan Flakus y Pedro Benito. El que ya no estará en la convocatoria es el brasileño Cadorini, que ha abandonado el equipo para dejar una ficha libre con vistas al mercado invernal.

"Los jugadores entrenan fantástico"

Como en cada rueda de prensa desde su ascenso al primer equipo del Real Murcia, Adrián Colunga se deshace en elogios con sus jugadores. Ayer volvió a ocurrir. «Los resultados lo facilitan todo, pero ya no es solo la moral, sino la predisposición. Entrenan fantástico, todos están enchufados y estoy encantado con ellos», explicaba, añadiendo que «como entrenador, con el tiempo vas metiendo más conceptos que te gustan y que crees que son buenos para el equipo», pero reiterando una vez más que «los chicos están haciendo un trabajo enorme, dando el 100% cada día, y así es muy fácil entrenarlos».

Sobre el partido de hoy ante el Sabadell, Colunga avisaba de que «no va a ser un encuentro fácil, hay que estar muy concentrados en todas las fases e intentar ganar los 3 puntos».