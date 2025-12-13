El Jimbee quiere sellar su pase a la Copa de España

El Jimbee Cartagena afronta este sábado (a las 13:00, televisado por Teledeporte) un examen decisivo en el Palacio de los Deportes. La penúltima jornada de la primera vuelta llega cargada de tensión para un equipo que, pese a su irregularidad reciente en la Liga, depende de sí mismo para sellar el billete a la Copa de España. La ecuación es sencilla: si los de Duda vencen al Manzanares FS, estarán matemáticamente clasificados sin necesidad de mirar otros marcadores. Un triunfo que vale mucho más que tres puntos, sobre todo por las sensaciones. Desde la escuadra portuaria no hay miedo a no clasificarse, pero sí muchas ganas de no entrar por la puerta de atrás.

La situación, sin embargo, no invita a la confianza ciega. El conjunto cartagenero atraviesa una de sus rachas más discretas en el campeonato: solo dos puntos cosechados en los últimos cuatro encuentros, con dos empates y dos derrotas que han frenado en seco sus aspiraciones de mantenerse cerca de la cabeza. ElPozo Murcia ya se ha escapado a diez puntos y el Barça, segundo, a siete. Un margen que obliga a reaccionar cuanto antes si el Jimbee quiere sostenerse en la zona noble.

Y el rival no es precisamente el más cómodo para intentarlo. El Manzanares se ha erigido en una de las grandes revelaciones del curso. Tercero en la clasificación, ha logrado superar a los rojiblancos gracias a su solidez competitiva y a una dinámica de resultados que le ha permitido codearse con los gigantes de la categoría. Un adversario incómodo, seguro de sí mismo y que ya ha demostrado que sabe competir lejos de su pista.

Aun así, el Jimbee llega con un chute de moral importantísimo. La clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, tras un trabajado triunfo frente a Peñíscola, ha devuelto al equipo su mejor versión en los días señalados. Ese espíritu competitivo, tantas veces visto en los momentos clave, es el que pretende recuperar Duda para reconducir la trayectoria liguera.

Más allá de la clasificación para la Copa —que todavía podría asegurarse incluso sin ganar, si acompañan los resultados—, el duelo ante Manzanares se presenta como una oportunidad imperiosa para elevar el nivel, recuperar sensaciones en liga y reencontrarse con una victoria que sirva de punto de inflexión. Los 22 puntos actuales podrían ser suficientes para entrar entre los ocho mejores, pero el vestuario es consciente de que el listón está más alto.

Para el partido de hoy Duda cuenta con la baja segura de Renato, que sigue en su proceso de recuperación tras su dura lesión y la duda de Waltinho, que salió tocado del último choque ante Peñíscola y hoy hará una prueba para ver si está apto para entrar en la convocatoria.