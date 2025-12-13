El Jimbee Cartagena golea y saca su billete para la Copa de España

El Jimbee Cartagena ya tiene billete matemático para la Copa de España. El conjunto de Duda certificó su clasificación para el primer gran objetivo de la temporada tras imponerse con autoridad por 4-0 al Quesos Hidalgo Manzanares en el Palacio de los Deportes, en un partido que dominó de principio a fin y que dejó claro el excelente momento de forma del cuadro rojiblanco.

Los cartageneros encarrilaron el triunfo muy pronto, especialmente en unos diez primeros minutos de enorme superioridad en los que pudieron dejar el choque prácticamente sentenciado. La presión alta, la velocidad en las transiciones y la claridad ofensiva desbordaron a un Manzanares que apenas podía contener las continuas llegadas locales. No tardó en llegar el primer tanto. Tras una doble ocasión previa de Pablo Ramírez, en la tercera intentona ofensiva el Jimbee encontró premio, aunque con una pizca de fortuna. Una acción por la banda derecha terminó con un desafortunado toque entre Deivao y el guardameta Antonio Navarro que acabó introduciendo el balón en su propia portería para abrir el marcador.

El 1-0 no frenó al conjunto de Duda, que siguió apretando con decisión. Fruto de ese dominio llegó el segundo tanto, esta vez de bella factura. Osamanmusa recibió una asistencia de Gon Castejón y, tras un movimiento espectacular, culminó la jugada con una bicicleta que dejó vendido al meta visitante antes de firmar el 2-0. El Jimbee pudo ampliar aún más su renta antes del descanso, pero la falta de acierto evitó que el marcador reflejara la clara diferencia vista sobre la pista.

Los jugadores del Jimbee celebran uno de los goles / Prensa Jimbee Cartagena

Con el paso de los minutos, el Manzanares logró estirarse y encontrar algo más de protagonismo. Ahí emergió la figura de Chemi, decisivo una vez más bajo palos. El guardameta mazarronero sostuvo a su equipo con varias intervenciones de mérito, destacando una triple parada que evitó que los manchegos se metieran de lleno en el partido y confirmó por qué es uno de los mejores porteros del mundo.

Tras la reanudación, el encuentro entró en una fase más equilibrada, aunque el Jimbee Cartagena supo manejar su ventaja con oficio y personalidad. La sentencia llegó en el minuto 29, cuando Gon Castejón volvió a marcar diferencias con una gran acción individual que terminó con una asistencia perfecta para Pablo Ramírez. El pívot malagueño definió con su pierna izquierda para firmar el 3-0 y dejar el partido prácticamente visto para sentencia.

En el tramo final, el choque se tornó más bronco, con un Manzanares que lo intentó hasta el último instante, pero sin encontrar premio. Aún hubo tiempo para un último golpe local. En el minuto final, Pablo Ramírez volvió a exhibir su calidad con un movimiento de manual para culminar un auténtico golazo y establecer el definitivo 4-0, logrando así el doblete en su cuenta particular. El Jimbee Cartagena cerró de este modo una victoria tan merecida como contundente que le mantiene en la tercera posición con 25 puntos y, lo más importante, le garantiza su clasificación para la próxima Copa de España, refrendando el excelente trabajo realizado en esta primera parte de la temporada.