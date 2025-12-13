Fútbol
La Deportiva Minera quiere a su gente en el Ángel Celdrán
El club regala más de 350 entradas dobles para que niños y niñas del pueblo disfruten el partido del domingo con sus familias.
La Deportiva Minera se despide de su afición hasta 2025 con una cita especial: The Last Dance, un duelo llamado a reavivar la pasión que crece cada semana. El apoyo del público será determinante para buscar el tercer triunfo consecutivo en el Coliseo Ángel Celdrán.
La previsión de lluvia para mañana a las 12:00, hora del inicio del partido, podría reducir la afluencia, pero la directiva que preside José Blaya ha impulsado una iniciativa para asegurarse del calor de su gente en un encuentro crucial.
Con el objetivo de llenar el Ángel Celdrán y hacerlo vibrar, el club apuesta por su cantera. Todos los integrantes de la Cantera Minera, junto a los alumnos y profesores de los colegios del Estrecho de San Ginés y El Llano del Beal, recibirán una entrada doble para el duelo ante el CD Extremadura. En total, más de 350 entradas dobles que permitirán a los más pequeños disfrutar del fútbol en familia.
Un nuevo triunfo supondría otro paso gigante para una Deportiva Minera que superó un bache de resultados que le hizo bajar varias posiciones y vuelve a mostrar el nivel del inicio de temporada. Este último baile del año en casa quiere ser especial, y en el club rojillo consideran que el apoyo de su afición será decisivo para sumar el tercer triunfo consecutivo este domingo.
